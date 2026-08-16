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किसे पीएम ने कहा 'दिमागी नक्सली', क्या विपक्षी नेताओं की ओर था इशारा, क्या बोले किरेन रिजिजू?

Dimagi Naxal: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को 'दिमागी नक्सली' नहीं कहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 16, 2026, 2:57 PM IST
किसे पीएम ने कहा 'दिमागी नक्सली', क्या विपक्षी नेताओं की ओर था इशारा, क्या बोले किरेन रिजिजू?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू. (photo credit, IANS, for representation only)

Dimagi Naxal: पीएम मोदी ने शनिवार (15 अगस्त) को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए भाषण में एक शब्द का प्रयोग किया था, दिमागी नक्सली’. इस शब्द पर विवाद छिड़ गया है. संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को ‘दिमागी नक्सली’ नहीं कहा है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को ‘दिमागी नक्सली’ नहीं कहा है.

फिर कौन हैं दिमागी नक्सली?

केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर आगे लिखा, दिमागी नक्सली’ सिर्फ वे लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और नॉर्थ-ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए ‘चिकन नेक’ को काटना चाहते हैं.

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क्या था पीएम का संबोधन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के संबोधन में कहा था, नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया. मांओं से उनके नौजवानों को छीन लिया. मां-बाप के सपनों को चूर-चूर कर दिया. नक्सलवाद ने चार दशक तक देश के बहुत बड़े हिस्से को, बड़ी आबादी को, बंदूक की नोक पर दबोचकर रखा था और संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं और भारत के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3500 से ज्यादा पुलिस सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए.

पीएम मोदी ने आगे कहा था, 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली-माओवादी हिंसा में आखिरी सांस की भी ताकत नहीं रही. हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं. ये लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं. समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए, भांति-भांति के दांव खेल रहे हैं, इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा.

मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता खुद को ‘दिमागी नक्सली” बताने लगे हैं. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, मुझे ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है.

प्रधानमंत्री के बयान पर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पहले उन्होंने अपने विरोधियों को ‘अर्बन नक्सल’ कहा. अब वे उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ कर रहे हैं. यह उनकी हताशा का निश्चित संकेत है. यह अलग बात है कि आखिरकार वे वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित ‘अर्बन नक्सल’ या अब ‘दिमागी नक्सल’ मांग या वकालत करते हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट में कहा, “आप देश के युवाओं को ‘दिमागी नक्सल’ बुला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपसे सवाल करते हैं?

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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