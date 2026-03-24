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Why 13 Recharges A Year Aap Mp Raghav Chadha Calls On Government To Take Action Against Telecom Companies

28 दिन के मोबाइल प्लान पर भड़के राघव चड्ढा! साल में 13 बार रिचार्ज क्यों? टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार को...

AAP सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने केंद्र सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर दबाव डाल सकती है कि वे अपने 30-दिन वाले रिचार्ज प्लान्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने 28 दिनों के रिचार्ज प्लान को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर सवाल उठाए और इसे ‘लूट’ करार दिया. AAP सांसद ने मोबाइल रिचार्ज की वैधता 30-31 दिन करने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर दबाव डाल सकती है कि वे अपने 30-दिन वाले रिचार्ज प्लान्स को प्रमोट करें.’मिंट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से आग्रह किया गया है कि वे अपने 30-दिन वाले प्लान्स की मार्केटिंग थोड़ी और ज्यादा करें.

क्या बोले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया?

मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने साफ तौर पर यह नियम बनाया है कि कोई भी ऑपरेटर जब प्लान्स पेश करता है, तो उसमें ‘एक बार वाला प्लान, एक कस्टम प्लान और 30-दिन की वैलिडिटी वाले प्लान की तीनों कैटेगरीज़’ शामिल होनी चाहिए. सिंधिया ने कहा, ‘मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आपको सिर्फ 30-दिन वाला प्लान ही रखना है, लेकिन उस बंडल में आपके पास 30-दिन वाला प्लान जरूर होना चाहिए.’ उन्होंने आगे कहा कि रेगुलेटर के इस आदेश का पालन सभी ऑपरेटर्स कर रहे हैं.

TRAI के टैरिफ आदेश में क्या?

साल 2022 में, TRAI ने एक टैरिफ आदेश जारी किया था. इसमें सभी ऑपरेटर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे प्रीपेड वाउचर्स की हर कैटेगरी में कम से कम एक 30-दिन वाला प्लान जरूर पेश करें, जैसे प्लान वाउचर्स, स्पेशल टैरिफ वाउचर्स और कॉम्बो वाउचर्स. इस आदेश का मकसद ग्राहकों को मौजूदा 28-दिन वाले रिचार्ज प्लान्स के मुकाबले एक ज्यादा सही विकल्प देना था, क्योंकि 28-दिन वाले प्लान्स में असल में साल में 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता था.

राघव चड्ढा ने क्या दिया तर्क?

राज्यसभा में AAP सांसद राघव चड्ढा ने यह तर्क दिया कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे रिचार्ज प्लान्स लाती हैं जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं, यानी, भले ही यूजर ने रिचार्ज प्लान के लिए पूरी रकम चुकाई हो, फिर भी आधी रात होते ही उसका बचा हुआ डेटा खत्म हो जाता है. उन्होंने कहा, ‘आपको 2GB डेटा के लिए बिल किया जाता है. आप 1.5GB इस्तेमाल करते हैं. दिन खत्म होते ही बचा हुआ 0.5GB डेटा गायब हो जाता है. न कोई रिफंड मिलता है, न ही डेटा अगले दिन के लिए आगे बढ़ता है… या तो आप उसे बेवजह इस्तेमाल कर लें या फिर आधी रात होते ही उसे खो दें. जिस डेटा के लिए हमने पैसे चुकाए हैं, उसे खत्म क्यों किया जाना चाहिए? बचा हुआ डेटा अगले साइकल में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ग्राहक उस डेटा का इस्तेमाल कर सकें, जिसके लिए वे पहले ही पैसे दे चुके हैं.’

‘आखिरी रिचार्ज के बाद एक साल तक आनी चाहिए इनकमिंग कॉल’

राघव चड्ढा ने यह भी सुझाव दिया कि 28-दिन वाले रिचार्ज प्लान बंद कर दिए जाने चाहिए और टेलीकॉम ऑपरेटरों को सभी मासिक रिचार्ज प्लान के लिए एक जैसी 30-दिन या एक महीने की वैलिडिटी देना जरूरी होना चाहिए. AAP सांसद ने यह भी कहा कि आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम एक साल तक इनकमिंग कॉल और टेक्स्ट मैसेज चालू रहने चाहिए, और नंबर बंद (deactivate) करने का काम तीन साल की ग्रेस पीरियड के बाद होना चाहिए. TRAI के मौजूदा नियमों के मुताबिक, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को कम से कम 90 दिनों तक इस्तेमाल न करने पर भी बंद नहीं किया जा सकता.

ऑपरेटरों को सर्विस की शर्तों को तय करने की छूट

जब सिंधिया से रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होने से जुड़े मुद्दों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ‘मैं टैरिफ से जुड़े मुद्दों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यह सेक्टर अभी ‘फॉरबियरेंस’ (नियमों में ढील) की स्थिति में है.’ TRAI की तरफ से अपनाए गए ‘टैरिफ फॉरबियरेंस’ सिस्टम के तहत, ऑपरेटरों को कीमतों और सर्विस की शर्तों को तय करने की छूट होती है. इसमें यह तय करना भी शामिल है कि प्लान खत्म होने के बाद इनकमिंग सर्विस कब बंद की जाएंगी. Trai जैसा रेगुलेटर कुछ खास टेलीकॉम सर्विस की कीमतों को कंट्रोल या तय नहीं करता, जिससे ऑपरेटरों को अपनी कीमतें खुद तय करने की आजादी मिल जाती है. हालांकि, रेगुलेटर अभी भी इस बात पर नजर रखता है ताकि यह पक्का हो सके कि सही तरीके अपनाए जा रहे हैं और बाजार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

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