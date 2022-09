Monk in Tamil Nadu walked into a bank with a Rifle: तमिलनाडु में एक साधु लोन नहीं मिलने से नाराज होकर बैंक के भीतर अपनी राइफल लेकर आया गया और वहीं से उसने फेसबुक लाइव (Facebook Live) कर दिया. इतना ही नहीं, साधु ने बैंक अधिकारियों को धमकी दी और लाइव में ही बैंक लूटने की बात कह डाली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह साधु बैंक के भीतर ही स्मोकिंग करने लगा और अपनी हरकतों को खुद के फेसबुक पेज पर लाइव करने लगा. जैसे ही पुलिस को साधु की इन हरकतों का पता चला वो मौके पर पहुंची और साधु को पकड़ लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.Also Read - तमिलनाडु के मंदिर से 62 साल पहले चुराई गई भगवान नटराज की मूर्ति अमेरिका में मिली

क्या है पूरा मामला?

यह घटना तमिलनाडु के तिरुवरूर (Tamil Nadu's Thiruvarur) की है. जहां एक साधु अपनी राइफल लेकर बैंक में घुस गया और कर्ज न देने पर उसे लूटने की धमकी देने लगा. अपनी इन हरकतों को साधु ने खुद ही फेसबुक पर लाइवस्ट्रीम किया. साधु का नाम थिरुमलाई सामी (Thirumalai Samy) बताया जा रहा है जो तिरुवरूर जिले के मूलंगुडी गांव में ईदी-मिनाल (थंडर एंड स्टॉर्म) संगमम चलाते हैं.

बेटी की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेने आया था साधु

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साधु अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेने के लिए आया था. साधु की बेटी चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है. जब साधु बैंक पहुंचा तो वहां अधिकारियों ने उससे प्रोपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगे जिस पर साधु ने आपत्ति जताई और नाराज हो गया.

साधु ने बैंक से पूछा लोन के लिए क्यों मांगे जा रहे हैं प्रोपर्टी डॉक्यूमेंट?

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साधु बैंक अधिकारियों द्वारा प्रोपर्टी डॉक्यूमेंट मांगने से नाराज हो गया. उसने अधिकारियों से पूछा कि लोन के लिए प्रोपर्टी डॉक्यूमेंट क्यो मांगे जा रहे हैं. साधु ने कहा कि जब वो ब्याज के साथ लोन राशि लौटाएगा तो फिर प्रोपर्टी डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं. इस पर बैंक अधिकारियों ने उसे लोन देने से इंकार कर दिया. जिस पर साधु घर गया और अपनी राइफल लेकर बैंक आ पहुंचा. वह वहां बैठा और धूम्रपान करते हुए सारी हरकतों को फेसबुक पर लाइव कर दिया. जिसमें उसने अधिकारियों को बैंक लूटने की धमकी दी.