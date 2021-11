Farm Laws: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुपर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने का एलान किया है. यह घोषणा तब की गई, जब इन कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले एक साल से दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर आंदोलन कर रहा है. मोदी सरकार के फैसले पर अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है.Also Read - कृषि कानून वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण, इससे सरकार को चुनावी फायदा नहीं मिलेगा: Supreme Court द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य

On Prakash Parv took the decision to repeal the 3 #FarmLaws & apologised to the farmers. There can be nothing bigger than this. I'm thankful to him that PM & HM for this, nobody can do anything more than this: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/7zQfdEQVNq

न्यूज एजेंसी ANI ने अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के हवाले से कहा, ‘प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त (Farm Laws Repeal) करने का फैसला लिया गया और किसानों से माफी मांगी. इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. मैं इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शुक्रगुजार हूं. इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता. Also Read - कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के फैसले का यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा असर? CM योगी ने कही ये बात

PM apologised. Now, it's question of when will the House meet. It will meet on 29 Nov-10 days from now, Bill will be brought & Laws will be repealed. Matter will end there, so what's the use of sitting now: Capt Amarinder Singh when asked that farmers are still sitting on protest pic.twitter.com/F2dykpbgDs

— ANI (@ANI) November 19, 2021