उद्धव ठाकरे से सांसद क्यों नाराज हैं, कौन-सा 'अनुरोध' पूरा नहीं हुआ?

Shivsena (UBT) Crisis: सूत्रों से पता चला है कि शिवसेना (UBT) के कई सांसद कुछ समय से पार्टी के

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 17, 2026, 11:03 AM IST
उद्धव ठाकरे से सांसद क्यों नाराज हैं, कौन-सा 'अनुरोध' पूरा नहीं हुआ?
(photo credit AI, for representation only)

Shivsena (UBT) Crisis: सूत्रों से पता चला है कि शिवसेना (UBT) के कई सांसद कुछ समय से पार्टी के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि उद्धव ठाकरे के अपने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में न जाने की.

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जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया, सांसदों को लगता था कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उद्धव ठाकरे उनके चुनाव क्षेत्रों में नहीं गए, जबकि उन्हें जमीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था.

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नियमित बैठकें तक नहीं हो रही थीं

बताया जा रहा है कि सांसद इस बात से भी नाराज है कि शिवसेना यूबीटी पार्टी नेतृत्व उनके साथ नियमित बैठकें नहीं करता था और उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा था.

आदित्य ठाकरे से भी नहीं हो पा रही थी मुलाकात

सूत्रों का यह भी दावा है कि कई सांसद कई बार अपॉइंटमेंट मांगने के बावजूद जूनियर ठाकरे से मुलाकात नहीं कर पाए थे. सांसदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी से उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली. सांसदों ने स्थानीय चुनावों के लिए बार-बार फंड और संगठनात्मक समर्थन की मांग की, लेकिन उनकी मांगों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

राजा भाऊ वाजे उद्धव ठाकरे के साथ

राजा भाऊ वाजे ने अपनी प्रतिबद्धता उद्धव ठाकरे के साथ जताई है. उन्होंने किसी अन्य गुट में जाने से इनकार किया है. अभी ट्रेन में हैं और दिल्ली पहुंचने पर वो संजय राउत से मिलने जाएंगे. इसके अलावा सांसद अरविंद सावंत-अनिल देसाई भी संजय राउत के घर पहुंच चुके हैं.

विरोधी गुट कहां

श्रीकांत शिंदे के घर पर अभी कोई नहीं है. हालांकि, मीटिंग हो सकती है. यह बी कहा जा रहा है कि 9 सांसदों वाली शिवसेना यूबीटी में टूट के लिए 7 सांसदों की जरूरत है. अभी यह संख्या पूरी नहीं हो पायी है.

वहीं, शिवसेना यूबीटी गुट पूरे मामले पर लीगल ओपनियन ले रही है. सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, जो सांसद बैठक में नहीं शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की योजना है. सांसद की सदस्यता रद्द लिए जाने के लिए लोकसभा स्पीकर को पार्टी की ओर से पत्र भी दिया जा सकता है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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