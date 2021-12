COVID vaccination certificates: केरल हाईकोर्ट (Kerala HC) ने आज सोमवार को एक याचिकाकर्ता की उस याचिका को लेकर खिंचाई, जिसमें उसने कोविड वैक्‍सनेशन प्रमाणपत्रों (COVID vaccination certificates) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की (photograph of PM Modi on COVID vaccination certificates) लगाई गई फोटो को चुनौती थी. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा- “आप हमारे पीएम से क्यों शर्मिंदा हैं?” केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होने से कोई दिक्कत होती नहीं दिखती तो ‘आपको क्या परेशानी है?’Also Read - Kashi Vishwanath Corridor: पीएम मोदी ने मजदूरों के साथ किया लंच, देखें Photo और Video

Kerala HC pulls up a petitioner challenging photograph of PM Modi affixed on COVID vaccination certificates saying “Why are you ashamed of our PM?”, added that petitioner is wasting judicial time & if it doesn’t find any merit in petitioner’s contentions, it will dispose petition pic.twitter.com/LYBh6lCsnZ

— ANI (@ANI) December 13, 2021