कोच्ची : आप प्रधानमंत्री से शर्मिदां क्यों हैं (Why Are You Ashamed Of PM?)… ये प्रश्न केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक याचिककर्ता से पूछा है. दरअसल याचिकाकर्ता कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र (COVID-19 vaccination certificate) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाना चाहता है और उसने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी स्थिरता की जांच के दौरान कोर्ट ने उससे यह प्रश्न पूछा. केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुनकर सत्ता में भेजा है, ऐसे में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Covid Vaccine Certificate) पर उनकी तस्वीर लगाने में गलत क्या है? याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि अन्य देशों में ऐसी प्रथा नहीं है. इस पर न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, ‘हो सकता है वह अपने प्रधानमंत्री पर गर्व न करते हों, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है.’Also Read - PM मोदी की काशी यात्रा की 15 PHOTOS: काल भैरव पूजा, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर लोकार्पण से गंगा आरती तक

अदालत ने याचिकाकर्ता से आगे कहा, ‘आपको प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है? वह लोगों के जनादेश से सत्ता में आए हैं… राजनीतिक तौर पर हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वह अब भी हमारे प्रधानमंत्री हैं.’ याचिकाकर्ता के वकील पीटर म्यालीपरम्पिल ने कहा, ‘टीकाकरण का प्रमाणपत्र एक ‘प्राइवेट स्पेस’ है, जिसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं. इसलिए किसी व्यक्ति की गोपनीयता में दखल देना अनुचित है.’ उन्होंने कहा, सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना किसी व्यक्ति के निजी स्पेस में घुसपैठ है. Also Read - COVID वैक्‍सीन सर्टिफिकेट में फोटो: Kerala HC ने याचिकाकर्ता ने पूछा- आप हमारे PM से क्यों शर्मिंदा हैं?

याचिकाकर्ता के वकील के तर्क पर कोर्ट ने कहा, देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री की फोटो लगे वैक्सीन सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या परेशानी है? अदालत ने कहा, वह जांच करेंगे कि याचिका में कोई दम है या नहीं. अगर याचिका में कोई दम नहीं लगा तो मामले का निपटारा कर दिया जाएगा. यह सुनवाई एक घंटे से ज्यादा समय तक चली और याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अजीत रॉय ने कहा, अपने प्रधानमंत्री पर गर्व करना व्यक्ति की अपनी निजी पसंद का विषय है. Also Read - Kashi Vishwanath Corridor: पीएम मोदी ने मजदूरों के साथ किया लंच, देखें Photo और Video

रॉय ने अदालत से कहा, यह राजनीतिक मतभेदों का मामला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाले विज्ञापनों और अभियानों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट पर फोटो होने से मतदाताओं के दिमाग पर असर पड़ेगा और यह मुद्दा हाल के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भी उठाया गया था.

केंद्र सरकार ने याचिका का यह करते हुए विरोध किया कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि पब्लिसिटी याचिका है. हालांकि, याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ वकील हैं और उन्होंने कहा कि उनके सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.