Asaduddin Owaisi की पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का क्यों किया विरोध? AIMIM प्रमुख ने खुद बताया | VIDEO

महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) लोकसभा से पास हो गया. बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ AIMIM के 2 सांसदों ने ही वोट किया. दोनों सांसद AIMIM के थे. इनमें से एक तो खुद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी थे और दूसरे उनकी पार्टी के सांसद सय्यद इम्तियाज जलील थे. ओवैसी ने इस बिल का विरोध करने की वजह भी बताई है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, ‘भारत की आबादी में 7% मुस्लिम महिलाएं हैं और उनका प्रतिनिधित्व 0.7% है…हमने इसके खिलाफ वोट किया, ताकि कम से कम मालूम हो सके कि 2 सांसद थे जो OBC और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने के लिए लड़ रहे थे…”

वहीं, इससे पहले लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार संसद में सिर्फ ‘सवर्ण महिलाओं’ का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है तथा उसे अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) एवं मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की चिंता नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि ओबीसी और मुस्लिम समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? ओवैसी के अनुसार, संसद में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. उनका कहना था, ‘प्रधानमंत्री OBC हैं, लेकिन आज सदन में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व महज 20 प्रतिशत है.’

#WATCH | Delhi: On voting against the Women’s Reservation Bill on Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, “… There are 7% Muslim women in the Indian population and their representation is 0.7%… We voted against it so that they would know that there were two MPs who were… pic.twitter.com/dLIfFioIM9

— ANI (@ANI) September 20, 2023