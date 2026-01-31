By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत से लेकर दुबई तक फैला था व्यापार, लग्जरी गाड़ियों के मालिक, फिर क्यों बेंगलुरु के कारोबारी सीजे रॉय ने किया सुसाइड?
Bengaluru businessman CJ Roy suicide: बेंगलुरु के व्यवसायी सीजे रॉय ने आयकर विभाग की जांच के दौरान अपने केबिन में जाकर खुद को गोली मार ली. मामले में बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इस घटना की जांच कर रही है.
Bengaluru businessman CJ Roy suicide: बेंगलुरु के बिजनेस जगत से आई एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप (Confident Group) के संस्थापक और अध्यक्ष सीजे रॉय (C.J. Roy) ने कथित तौर पर अपने कार्यालय में आत्महत्या कर ली. यह घटना उस वक्त हुई जब आयकर विभाग (Income Tax Department) की टीम उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही पूरी करने पहुंची थी. हालांकि, उनके सुसाइड की वजह अभी तक बाहर नहीं आई है. आइये जानते हैं कौन सीजे रॉय और नौकरी से कैसे रियल एस्टेट बिजनेसमैन तक का सफर तय किया…
कॉर्पोरेट कर्मचारी से रियल एस्टेट टाइकून तक का सफर
केरल में जन्मे रॉय चिरियनकंदथ जोसेफ, शॉर्ट फॉर्म में सीजे रॉय भी कहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन माने जाते थे. उनकी शिक्षा बेंगलुरु के सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में हुई. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीपीएल (BPL) और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स (TVS Electronics) जैसी कंपनियों में की. इसके बाद उन्होंने हेवलेट-पैकर्ड (HP) में काम किया, जहां से उन्होंने 1997 में इस्तीफा देकर बिजनेसमैन बनने का फैसला किया. एमबीए करने के बाद, उन्होंने 2005 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की शुरुआत की.
View this post on Instagram
सीजे रॉय की सफलता का राज
सीजे रॉय की सफलता के पीछे उनकी मां का बड़ा प्रभाव था. उनके सुझाव पर ही रॉय ने रियल एस्टेट में कदम रखा. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2001 में उन्होंने सरजापुरा में महज 5-6 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत आज 10,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी हैं. बता दें कि केरल से शुरू हुआ उनका रियल एस्टेट का कारोबार बेंगलुरू पहुंचा और फिर दुबई तक फैला.
भारत से दुबई तक फैला कारोबार
मीडिया रिपोर्ट्स पर के अनुसार, सीजे रॉय ने पिछले दो दशकों में165 से अधिक प्रोजेक्ट्स पूरे किए. उनका दावा था कि उनका बिजनेस मॉडल जीरो-डेब्ट है, यानी उन पर कोई कर्ज नहीं था. उन्होंने रियल एस्टेट के अलावा हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, शिक्षा, गोल्फिंग, रिटेल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी अपने हाथ आजमाए. वहीं, उनके बेटे दुबई के प्रोजेक्ट्स की कमान संभालते हैं.
लग्जरी कारों के थे शौकीन
सीजे रॉय सिर्फ एक कारोबारी नहीं थे, बल्कि वे एक प्रशिक्षित जादूगर भी थे. वे अक्सर संकट में फंसी फिल्मों को आर्थिक मदद देकर उन्हें बचाते थे. उन्होंने कैसानोवा (Casanova), मोहनलाल की मराक्कर: लायन ऑफ द अरेबियन सी और टोविनो थॉमस की आइडेंटिटी जैसी कई बड़ी फिल्मों का नाम भी इनसे जुड़ा. वहीं, लग्जरी कारों के प्रति उनका जुनून जगजाहिर था. वे भारत में नीली बुगाटी वेरॉन चलाने वाले चुनिंदा लोगों में से एक थे.
सुसाइड के दिन क्या हुआ था दिन?
पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार को आयकर विभाग के अधिकारी रॉय के बेंगलुरु स्थित लैंगफोर्ड रोड कार्यालय पहुंचे थे. इनका दावा है कि वे पिछले दिनों हुई छापेमारी की कार्यवाही को औपचारिक रूप से समाप्त करने आए थे. पूछताछ के दौरान रॉय किसी बात को लेकर बेहद परेशान और उदास हो गए थे. दोपहर के समय जब अधिकारी सीजे रॉय के केबिन से बाहर थे, रॉय ने अपनी लाइसेंसशुदा पिस्तौल से खुद को गोली मार ली. फायरिंग की आवाज सुनते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सीजे रॉय की आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. बेंगलुरु पुलिस उनके कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज और हालिया बातचीत को खंगाल रही है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.
