Why Bharat Bandh Today: आज क्यों है भारत बंद? किसने बुलाया और क्या है विरोध की वजह... यहां जानें हर एक बात

February 12 Bharat Bandh: संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेड यूनियनों की मांगों को पूरा समर्थन दिया है. खेती-बाड़ी करने वाले मज़दूरों की यूनियनों का साझा मंच भी हड़ताल में शामिल हो रहा है. हड़ताल की वजह से पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ-साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

Nationwide bharat bandh: चार नए श्रम कानून, भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध, निजीकरण का विरोध और न्यूनतम वेतन जैसी मांगों को लेकर किसानों और ट्रेड यूनियनों ने आज 12 फरवरी को भारत बंद का का आह्वान किया है. सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के एक जॉइंट फोरम ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. यूनियनों ने कहा है कि इस हड़ताल से देश भर के 600 से ज्यादा जिलों में कामकाज पर असर पड़ेगा. आइये जानते हैं कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुख्य मुद्दे क्या हैं.

चार नए लेबर कोड की विरोध

ट्रेड यूनियनों का कहना है कि चार नए लेबर कोड जॉब सिक्योरिटी को कम करते हैं और इससे कामगारों की आर्थिक सुरक्षा को खतरा है. ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि नए कानून से नियोक्ताओं के लिए स्टाफ को हायर करना और निकालना आसान हो गया है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध

संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील देश के डेयरी उत्पाद, अनाज, सोयाबीन तेल, पशु चारा जैसे उत्पादों के बाजार को तबाह कर देगा. इससे अमेरिका से सस्ते उत्पाद आएंगे जिससे भारतीय कृषि-बाजार को नुकसान होगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने अमेरिका के साथ हुई अंतरिम ट्रेड डील को किसानों के साथ विश्वासघात और सरेंडर कहा है.

निजीकरण का विरोध

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण की विरोध भी ट्रेड यूनियन कर रहे हैं. ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने से सामाजिक सुरक्षा घट रही है.

OPS की बहाली और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग

ट्रेड यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग भी की है. नई पेंशन स्कीम को कमजोर बताते हुए कर्मचारी संघों ने संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग भी की है.

मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और कृषि नीतियों में बदलाव की मांग

बिजली संशोधन विधेयक 2025 का विरोध और भूमि-बीज कानूनों में पारदर्शिता की मांग भी ट्रेड यूनियनों के प्रमुख मुद्दे हैं. बीमा क्षेत्र के कर्मचारी भी इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं. इसके अलावा Draft Seed Bill, SHANTI Act और VB-G RAM G Act 2025 का भी विरोध किया जा रहा है.

किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल की वजह से पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ-साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है. 12 फरवरी को होने वाली आम हड़ताल में अलग-अलग क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि सभी बैंक यूनियन हड़ताल में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनका यूनाइटेड फ्रंट 27 जनवरी को पहले ही हड़ताल कर चुका है. एआईबीईए, एआईबीओए और बीईएफआई जैसी बैंक कामगार यूनियनें विरोध में हिस्सा लेंगी.

कौन ले रहा है हड़ताल में हिस्सा

बैंकिंग सेक्टर की नौ में से तीन यूनियन — ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) भी विरोध में शामिल होगी. जॉइंट फोरम के सदस्यों में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, एसईडब्ल्यूए, एक्टू, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं.

