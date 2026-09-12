अपनी खास कार को काले रंग के कवर से ढककर क्यों भारत पहुंचे शी जिनपिंग? सामने आई यह वजह

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी स्पेशल कार Hongqi N701 लेकर नई दिल्ली पहुंचे हैं. वह अपनी इस कार में बैठकर एयरपोर्ट से होटल और फिर भारत मंडपम पहुंचे.

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चीन के राष्ट्रपति की कार @x.com

नई दिल्ली में शनिवार से दो दिन के ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो गई है. इस सम्मेल में 11 सदस्य और 10 साझेदार देशों के राष्ट्रप्रमुख या उनके प्रतिनिधि नई दिल्ली में पहुंच गए हैं. इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे हैं, जो अपने विशेष विमान से नई दिल्ली उतरे इसके बाद राष्ट्रपति शी ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी खास कार से ही दिल्ली की सड़कों से होते हुए अपने गनतव्य तक पहुंचे.

जिनपिंग की कार ने खींचा ध्यान

चीन के राष्ट्रपति जब अपनी खास कार और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बने अपने अपने विशेष काफिले के साथ दिल्ली के सड़कों पर निकले तो उनके काफिले ने वहां मौजूद आम लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा. चीनी राष्ट्रपति के काफिले में शामिल गाड़ियां काले रंग के कपड़ों से ढकी नजर आईं. यह देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर किसी राष्ट्रपति की कार काले कपड़ों से ढककर क्यों चल रही है.

Chinese President Xi Jinping’s convoy cars have arrived in Delhi ahead of his visit for the BRICS Summit. pic.twitter.com/mPrqGZ40Bw — DesiEsco (@DesiEsco7) September 11, 2026

काले कपड़ों से क्यों ढकी हुई है कार

सोशल मीडिया पर जिनपिंग की कार के वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी कार को काले कवर से ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह कोई प्रोटोकॉल है या फिर इसके पीछे चीन की कोई खास सुरक्षा रणनीति है?

दुनिया से यह छिपाकर रखना चाहता है चीन

बता दें सुरक्षा के लिहाज से इन कारों को काले रंग के कपड़ों से ढककर चलाया जाता है. यह किसी देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा होता है. दरअसल ये कारें आज के दौर में हाई सिक्योरिटी कारें आत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होती हैं. ये कारें किसी सुरक्षा की दृष्टि से किसी आपात स्थिति में निपटने के नजरिए से तैयार की जाती हैं.

राष्ट्रपति की सुरक्षा यह वजह

ऐसे में इन वाहनों की संरचना, सुरक्षा उपकरणों और अन्य संवेदनशील जानकारियों को छिपाए रखने के मकसद से ऐसे इन कारों को ऐसे काले रंग के कपड़ों या परदों से ढककर ही सड़कों पर उतारा जाता है. तकनीक और सुरक्षा संबंधी कारणों से कई देश अपने राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए ऐसे प्रोटोकॉल अपनाते हैं.

Hongqi N701 है इस कार का नाम

बता दें कि राष्ट्रपति जिनपिंग की यह आधिकारिक सवारी Hongqi N701 सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं, बल्कि चीन की शक्ति, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है. बता दें होंग्की का हिंदी में अर्थ लाल झंडा होता है और यह ब्रैंड कई दशकों से चीन के शीर्ष नेतृत्व और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा रहा है.