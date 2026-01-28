  • Hindi
  • India Hindi
  • Why Did Ajit Pawars Aircraft Crash Know What Initial Assessment Of Ajit Pawars Plane Crash

Ajit Pawar Death: अजित पवार का विमान क्यों हुआ हादसे का शिकार? जानिये शुरुआती जांच से क्या-क्या आया सामने

Ajit Pawar Death: शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बहुत कम विजिबिलिटी के कारण पायलट ने रनवे का अंदाजा गलत लगाया होगा और लैंडिंग की कोशिश करते समय विमान पर से कंट्रोल खो दिया होगा.

Published date india.com Published: January 28, 2026 8:09 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Ajit Pawar Death: अजित पवार का विमान क्यों हुआ हादसे का शिकार? जानिये शुरुआती जांच से क्या-क्या आया सामने
Ajit Pawar-Plane crash

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. NCP नेता अजित पवार 66 साल के थे. महाराष्ट्र के बारामती के पास लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई. नागरिक उड्डयन अधिकारियों के मुताबिक, विमान सुबह करीब 8:48 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खो बैठा और क्रैश हो गया.

शुरुआती जांच में क्या आया सामने?

CNN-News18 ने टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि घना कोहरा विमान हादसे का मुख्य कारण हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बहुत कम विजिबिलिटी के कारण पायलट ने रनवे का अंदाजा गलत लगाया होगा और लैंडिंग की कोशिश करते समय विमान पर से कंट्रोल खो दिया होगा.’

यह भी पढ़ें:  क्या छोटे विमान होते हैं ज्यादा खतरनाक? चार्टर्ड जेट्स की सच्चाई, हादसों के आंकड़े और वो वजहें जो डरा देंगी

क्या बोले नागरिक उड्डयन मंत्री?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि खराब विजिबिलिटी दुर्घटना का कारण हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी भी पूरी जांच की जरूरत है. दुर्घटना से ठीक पहले के पलों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि जब विमान लैंड करने के लिए दूसरा चक्कर लगा रहा था और लैंडिंग की मंजूरी दी गई तो अधिकारियों को पता चला कि विमान पहले ही क्रैश हो चुका था.

कई दिनों से खराब था मौसम

यह दुर्घटना महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) द्वारा संचालित एक एयरस्ट्रिप पर हुई, जो एक अनियंत्रित एयरफील्ड है. वहां ट्रैफिक की जानकारी उस जगह पर काम करने वाले फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठनों के इंस्ट्रक्टर या पायलट देते हैं. अधिकारियों ने इलाके में लगातार कोहरे की स्थिति की ओर भी इशारा किया और बताया कि खराब मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न नेवल कमांड के हेलीकॉप्टर भी इस इलाके से उड़ान नहीं भर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:  एक हादसा, कई सवाल; अजित पवार के बाद अब कौन संभालेगा NCP की कमान, अब कौन थामेगा सत्ता की बागडोर?

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्या हुआ?

28 जनवरी, 2026 को विमान VI-SSK ने सबसे पहले सुबह 8:18 बजे बारामती से संपर्क किया. अगला कम्युनिकेशन तब हुआ जब विमान 30 नॉटिकल मील अंदर था. इसके बाद उसे पुणे अप्रोच द्वारा क्लियरेंस दिया गया और पायलट की मर्जी से विज़ुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के तहत नीचे उतरने की सलाह दी गई. जब क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3,000 मीटर है.

यह भी पढ़ें: बारामती विमान हादसा और 1952 जोधपुर त्रासदी; हनवंत सिंह से अजित पवार तक… राजनीति और विमान हादसों का कनेक्शन

बाद में एयरक्राफ्ट ने बताया कि वह रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच पर था, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा. इसके बाद क्रू ने पहली कोशिश में गो-अराउंड शुरू किया. गो-अराउंड के बाद, एयरक्राफ्ट से उसकी पोजीशन बताने के लिए कहा गया, जिस पर क्रू ने फिर से कहा कि वह रनवे 11 के लिए फाइनल अप्रोच पर है. जब रनवे दिखाई देने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो क्रू ने जवाब दिया कि उस समय वह दिखाई नहीं दे रहा था और विजुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद वे कॉल करेंगे.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.