Ajit Pawar Death: अजित पवार का विमान क्यों हुआ हादसे का शिकार? जानिये शुरुआती जांच से क्या-क्या आया सामने

Ajit Pawar Death: शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बहुत कम विजिबिलिटी के कारण पायलट ने रनवे का अंदाजा गलत लगाया होगा और लैंडिंग की कोशिश करते समय विमान पर से कंट्रोल खो दिया होगा.

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. NCP नेता अजित पवार 66 साल के थे. महाराष्ट्र के बारामती के पास लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई. नागरिक उड्डयन अधिकारियों के मुताबिक, विमान सुबह करीब 8:48 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खो बैठा और क्रैश हो गया.

शुरुआती जांच में क्या आया सामने?

CNN-News18 ने टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि घना कोहरा विमान हादसे का मुख्य कारण हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बहुत कम विजिबिलिटी के कारण पायलट ने रनवे का अंदाजा गलत लगाया होगा और लैंडिंग की कोशिश करते समय विमान पर से कंट्रोल खो दिया होगा.’

क्या बोले नागरिक उड्डयन मंत्री?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि खराब विजिबिलिटी दुर्घटना का कारण हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी भी पूरी जांच की जरूरत है. दुर्घटना से ठीक पहले के पलों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि जब विमान लैंड करने के लिए दूसरा चक्कर लगा रहा था और लैंडिंग की मंजूरी दी गई तो अधिकारियों को पता चला कि विमान पहले ही क्रैश हो चुका था.

कई दिनों से खराब था मौसम

यह दुर्घटना महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) द्वारा संचालित एक एयरस्ट्रिप पर हुई, जो एक अनियंत्रित एयरफील्ड है. वहां ट्रैफिक की जानकारी उस जगह पर काम करने वाले फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठनों के इंस्ट्रक्टर या पायलट देते हैं. अधिकारियों ने इलाके में लगातार कोहरे की स्थिति की ओर भी इशारा किया और बताया कि खराब मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न नेवल कमांड के हेलीकॉप्टर भी इस इलाके से उड़ान नहीं भर रहे हैं.

लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्या हुआ?

28 जनवरी, 2026 को विमान VI-SSK ने सबसे पहले सुबह 8:18 बजे बारामती से संपर्क किया. अगला कम्युनिकेशन तब हुआ जब विमान 30 नॉटिकल मील अंदर था. इसके बाद उसे पुणे अप्रोच द्वारा क्लियरेंस दिया गया और पायलट की मर्जी से विज़ुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस के तहत नीचे उतरने की सलाह दी गई. जब क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3,000 मीटर है.

बाद में एयरक्राफ्ट ने बताया कि वह रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच पर था, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा. इसके बाद क्रू ने पहली कोशिश में गो-अराउंड शुरू किया. गो-अराउंड के बाद, एयरक्राफ्ट से उसकी पोजीशन बताने के लिए कहा गया, जिस पर क्रू ने फिर से कहा कि वह रनवे 11 के लिए फाइनल अप्रोच पर है. जब रनवे दिखाई देने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो क्रू ने जवाब दिया कि उस समय वह दिखाई नहीं दे रहा था और विजुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद वे कॉल करेंगे.