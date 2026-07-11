बांकीपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ BJP ने क्यों बदला उम्मीदवार? लालू यादव से है लिंक! जानिये इनसाइड स्टोरी

Bihar bankipur assembly bypoll: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने पुराने घोषित उम्मीदवार अभिषेक बंटी को बदल दिया है. आइये जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी...

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बांकीपुर से BJP ने क्यों बदला अपना कैंडिडेट?

नामांकन दाखिल करने के ठीक अगले ही दिन बीजेपी ने अभिषेक बंटी को हटाकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया.

बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए जा चुके हैं.

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस गंभीर मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में थे, जिसके सारे कानूनी दस्तावेज उन्होंने पहले ही जुटा लिए थे.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरने से बचने के लिए बीजेपी ने ऐन वक्त पर डैमेज कंट्रोल करते हुए नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया.

Why BJP changed its candidate on Bankipur seat: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का सियासी पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बीजेपी ने शुक्रवार को एक बेहद चौंकाने वाले फैसले के तहत अपने घोषित उम्मीदवार अभिषेक बंटी का टिकट काटकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया. गौरतलब है कि महज एक दिन पहले, गुरुवार को अभिषेक बंटी ने सूबे के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में भारी जनसमर्थन के साथ अपना पर्चा भरा था. शुक्रवार को बंटी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई.

क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी?

इस अप्रत्याशित फैसले के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प नजर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद चर्चित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ सह-आरोपी और दोषी थे. साल 2022 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव सहित 75 लोगों को दोषी ठहराया था. बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद, जो घोटाले के वक्त मगध केमिकल कॉरपोरेशन के मैनेजर थे, उन्हें इस मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी. सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच तीन चार्जशीट दाखिल की थीं. 575 गवाहों और 4200 से अधिक दस्तावेजों की जांच के बाद रविंद्र प्रसाद को दोषी पाया गया था.

प्रशांत किशोर की रणनीति

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जैसे ही अभिषेक बंटी के पारिवारिक इतिहास की जानकारी मिली, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई. दरअसल, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रहे है. सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने बंटी के पिता की सजा से जुड़े सारे दस्तावेज निकाल लिए थे और वे इसे चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर सीधा प्रहार बनाने वाले थे. बीजेपी को अंदेशा था कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे को इतनी आक्रामकता से उठाएंगे कि पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते का संदेश न जाए, इसलिए बीजेपी ने तुरंत रणनीति बदलते हुए बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया.

बांकीपुर का सियासी समीकरण

बता दें कि बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है. साल 1995 से, जब इसे पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था, इस सीट पर लगातार नितिन नवीन के स्वर्गीय पिता नवीन किशोर सिन्हा और स्वयं नितिन नवीन जीतते आ रहे हैं. इस पारंपरिक गढ़ को बचाने के लिए और प्रशांत किशोर के जन सुराज को कड़ी टक्कर देने के लिए अब बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेला है.