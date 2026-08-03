जिस हथियार के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश... भारत बोला- नहीं चाहिए, जानें क्या है नई दिल्ली की रणनीति? Explained

US F-35 Jets: रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत एफ-35 जेट खरीदने का इच्छुक नहीं है. भारत स्वदेशी विमानों को विकसित करने पर ध्यान दे रहा है.

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भारत ने LCA Mk-2 के लिए भी फंडिंग मंजूर की है. (photo credit, AI, for representation only)

अमेरिका कई देशों को बेच रहा एफ-35

तुर्की और सऊदी अरब भी करार को तैयार

भारत ने किया डील से इनकार, रिपोर्ट में दावा

भारत का फोकस स्वदेशी फाइटर जेट पर है

US F-35 Jets: सैन्य रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने को तैयार है. हालांकि इसके लिए तुर्की को रूस के एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़ना होगा. तुर्की इस शर्त के बाद भी अमेरिका के साथ डील करने को राजी हो गया है. वहीं सऊदी अरब भी अमेरिका के एस-35 विमान खरीदने का सौदा करने को बेकरार है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने इस डील को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है. आइये जानते हैं कि इसकी वजह क्या है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली ने स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम पर ध्यान देने को प्राथमिकता दी है. सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 7 बिलियन की एक डील की है.

क्या था ट्रंप का दावा, भारत ने क्या कहा ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान F-35 के प्रस्ताव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाएगा और भविष्य में F-35 स्टील्थ फाइटर उपलब्ध कराने का “रास्ता तैयार करेगा”. बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रस्ताव केवल “प्रस्ताव के चरण” (proposal stage) में था. खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी.

भारत को क्यों स्वदेशी फाइटर जेट ही चाहिए ?

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वदेशी लड़ाकू विमान, ज़रूरी सैन्य क्षमताओं, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड के लिए विदेशी सरकारों पर निर्भरता को कम करते हैं. घरेलू उत्पादन से भारत को रक्षा योजना बनाने और संकट के समय ऑपरेशन से जुड़े फ़ैसले लेने में ज़्यादा आज़ादी मिलती है. जब आप विदेश से एयरक्रॉफ्ट खरीदते हैं तो उसका सोर्स कोड आपके पास नहीं होता है. ऐसे में अगर उसमें किसी हथियार को लोड भी करना है, तो वह जेट बेचने वाले देश से संपर्क करना पड़ता है. भारत जैसे बड़े देश के लिए इस स्तर पर समझौता करना संभव नहीं है क्योंकि देश के अपने सैन्य हित हैं.

83 तेजस Mk-1A की खरीद से क्या फायदे

तेजस एक स्वदेशी मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है. इस विमान को ADA/DRDO ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया है और HAL ने बनाया है. Mk-1A में बेहतर एवियोनिक्स, AESA रडार और स्वदेशी हथियार लगे हैं. नए वर्शन में स्वदेशी पुर्ज़ों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. यह प्रोग्राम ‘आत्मनिर्भर भारत’ को मजबूत करता है. 83 तेजस Mk-1A की खरीद से ‘मेक इन इंडिया’ को बड़ा बढ़ावा मिलता है. यह सरकार के स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को और मजबूत करता है. भारत ने LCA Mk-2 के लिए भी फंडिंग मंजूर की है.

तुर्की चला किस राह पर ?

राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद F-35 प्रोग्राम में तुर्की की वापसी पर प्रगति होगी. तुर्की का तर्क है कि प्रोग्राम में फिर से शामिल होने से अमेरिका और NATO के साथ डिफेंस सहयोग मजबूत होगा. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि प्रशासन उन तरीकों की समीक्षा कर रहा है जिनसे तुर्की को F-35 प्रोग्राम तक फिर से पहुंच मिल सके. बता दें कि रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से हटा दिया गया था, क्योंकि चिंता थी कि संवेदनशील F-35 टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लग सकती है. तुर्की का अमेरिका के पाले में जाना मायने रखता हैक्योंकि तुर्की 1952 से NATO का सदस्य है और उसके पास गठबंधन की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जो इसे NATO की सामूहिक सुरक्षा में एक अहम योगदानकर्ता बनाती है.