EXPLAINER: पहले झमाझम बारिश, फिर सूखा... आसमान से अचानक कहां गायब हो गए मॉनसून के बादल? क्यों बदली चाल? जानिए  बादलों का पूरा सच

जुलाई 2026 में कई राज्यों में शुरुआती तेज बारिश के बाद मॉनसून अचानक कमजोर पड़ गया है. जानिए आखिर बादल कहां चले गए और IMD इसके पीछे क्या वजह बता रहा है.अगर आपको लग रहा है कि मॉनसून खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मॉनसून का 'ब्रेक फेज' है, जो कुछ दिनों तक रह सकता है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 13, 2026, 3:56 PM IST
अचानक बढ़ी गर्मी और गायब बादल (image- AI)
अचानक बढ़ी गर्मी और गायब बादल (image- AI)
  • जुलाई 2026 में कई हिस्सों में मॉनसून अचानक कमजोर पड़ गया है.
  • IMD के मुताबिक मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकने से बारिश कम हुई है.
  • सूखी हवाओं और कम नमी के कारण बादल बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई.
  • यह मॉनसून का सामान्य ‘ब्रेक फेज’ है और कुछ दिनों बाद बारिश लौट सकती है.

जुलाई 2026 में भारत के कई हिस्सों, खासकर मुंबई में शुरुआती भारी बारिश के बाद मॉनसून के घने बादल अचानक गायब हो गए हैं. इससे सूखा सा माहौल बन गया है और कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जुलाई 2026 के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है, जो सूखे जून के बाद आया है. downtoearth.org.in के मुताबिक, भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून में ऐसे ब्रेक आम हैं, लेकिन बादलों के अचानक vanishing से तापमान बढ़ जाता है और लोग चिंतित हो जाते हैं. आइए समझते हैं मॉनसून के बादल अचानक आकाश से क्यों गायब हो गए?

मॉनसून के बादल कहां चले गए? उनके अचानक गायब होने का कारण क्या है?

indiatoday.in के मुताबिक, मॉनसून के बादल हमेशा के लिए गायब नहीं होते, बल्कि हवा के रुख बदलने से वे शिफ्ट हो जाते हैं. ब्रेक पीरियड में नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और मध्य स्तर से सूखी हवा आ जाती है. 2026 में मॉनसून ट्रफ का उत्तर की ओर शिफ्ट होना और एल-नीनो जैसी बड़ी पैटर्न्स के असर से मध्य और पश्चिमी भारत में बादल कम बने और बारिश घटी. सूखी हवाओं ने नमी के आने को रोका.

भारतीय ग्रीष्म मॉनसून में “ब्रेक”

बादलों और बारिश के अचानक गायब होने के मुख्य कारण ब्रेक तब होता है जब मॉनसून ट्रफ हिमालय की ओर उत्तर चला जाता है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश कम हो जाती है. मुख्य कारण हैं कम ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं का कमजोर होना और अरब सागर-बंगाल की खाड़ी से नमी का कम आना होता है. मध्य स्तर की सूखी हवा का घुसना जो बादल बनने को रोकती है. तिब्बती उच्च दबाव और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की स्थिति में बदलाव होना है. 10-20 या 30-50 दिनों वाले इंट्रा-सीजनल ऑसिलेशन्स भी इसका कारण हैं. ये ब्रेक आमतौर पर 3-7 दिन या उससे ज्यादा चलते हैं और मध्य भारत सूखा रहता है जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है.

मॉनसून कई हिस्सों में अचानक क्यों कमजोर पड़ गया?

जुलाई 2026 में पश्चिमी और मध्य भारत में मॉनसून कमजोर हुआ है. मुंबई में तेज बारिश के बाद सूखा सा दौर चला. IMD के अनुसार जुलाई में 94% से कम लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) बारिश होने की उम्मीद है. कारणों में मॉनसून ट्रफ का उत्तर शिफ्ट, कम कन्वेक्शन और पूरे सीजन के लिए 90-94% LPA का पूर्वानुमान शामिल है. एल-नीनो का मजबूत होना भी असर डाल रहा है.

क्या मॉनसून ‘ब्रेक फेज’ में प्रवेश कर गया है? इसका मतलब क्या है?

हां, मध्य जुलाई 2026 में कई इलाके ब्रेक फेज में दिख रहे हैं. ब्रेक फेज में मॉनसून का कोर जोन (मध्य भारत) में बारिश बहुत कम या बंद हो जाती है. यह सामान्य इंट्रा-सीजनल बदलाव है, जिसमें ट्रफ उत्तर चली जाती है, बारिश हिमालयी फुटहिल्स और पूर्वोत्तर में शिफ्ट हो जाती है. मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ जाती है. IMD के अनुसार कुछ दिनों बाद मॉनसून की वापसी संभव है. यह मॉनसून का अंत नहीं है.

क्या जलवायु परिवर्तन भारत के मॉनसून को ज्यादा अनिश्चित बना रहा है?

जलवायु परिवर्तन मॉनसून की अनिश्चितता बढ़ा रहा है. गर्म होती हवाएं भारी बारिश के साथ-साथ लंबे सूखे स्पेल्स भी पैदा कर रही हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि गर्म और सूखे की कंपाउंड घटनाएं बढ़ रही हैं. कुल मौसमी बारिश ज्यादा कम नहीं हो रही, लेकिन बारिश का बंटवारा अनियमित हो गया है. तेज बारिश फिर ब्रेक. 2026 के सूखे स्पेल्स इसी ट्रेंड से मेल खाते हैं.

कौन सी मौसम प्रणालियां मॉनसून बादलों के आने और जाने को नियंत्रित करती हैं?

  • भारतीय मॉनसून बड़े सिस्टम्स से चलता है-
    भूमि और समुद्र का असमान तापमान: तिब्बती पठार गर्म होने से निम्न दबाव बनता है और दक्षिण-पश्चिम हवाएं नमी लाती हैं.
  • मॉनसून ट्रफ: मध्य भारत में निम्न दबाव की पट्टी, जिसकी स्थिति सक्रिय-ब्रेक चक्र नियंत्रित करती है.
  • ईस्टर्ली जेट और तिब्बती उच्च दबाव: ऊपरी स्तर पर बारिश का बंटवारा तय करते हैं.
  • आईटीसीजेड: गर्मियों में उत्तर की ओर शिफ्ट होकर बादल और वर्षा लाता है.
  • इंट्रा-सीजनल ऑसिलेशन्स, IOD और ENSO: ताकत और ब्रेक को प्रभावित करते हैं.

मॉनसून बादलों का अचानक गायब होना क्या बदलते मौसम पैटर्न का संकेत है?

यह प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन बार-बार या लंबे ब्रेक जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण या एरोसॉल के असर को दिखा सकते हैं. 2026 में सामान्य से कम बारिश और सूखे स्पेल्स ग्लोबल वार्मिंग के साथ अनिश्चितता बढ़ने का संकेत हैं. किसानों और प्रशासन को अनियमित पैटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए. IMD की लंबी निगरानी प्राकृतिक बदलाव और जलवायु प्रभाव को अलग करने में मदद करती है.भारतीय मॉनसून कृषि के लिए जान है, जो सालाना करीब 75% बारिश देता है. ऐसे ब्रेक सामान्य हैं लेकिन अनिश्चितता बढ़ रही है, इसलिए बेहतर जल प्रबंधन और फसल योजना जरूरी है.

Q 1. मॉनसून के बादल अचानक क्यों गायब हुए?
जवाब: मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकने और सूखी हवाओं के कारण.

Q 2. क्या मॉनसून खत्म हो गया है?
जवाब: नहीं, यह केवल अस्थायी ‘ब्रेक फेज’ है.

Q 3. ब्रेक फेज में क्या होता है?
जवाब: मध्य भारत में बारिश कम हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है.

Q 4. क्या एल-नीनो का असर है?
जवाब: हां, एल-नीनो मॉनसून को कमजोर करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है.

Q 5. बारिश फिर कब लौट सकती है?
जवाब: IMD के अनुसार कुछ दिनों बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है.

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Farha Fatima

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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