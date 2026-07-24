PM मोदी ने NEET पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों के लिए आधी रात को वर्टिकल सेल्फी VIDEO क्यों बनाया? जानिये वजह

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए तीन मिनट से भी कम का एक सेल्फी वीडियो चुना जो युवा और डिजिटल-फर्स्ट यूजर्स को फोकस करके बनाया गया था. उन्होंने इसके लिए टाइमिंग भी ऐसी ही चुनी.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 24, 2026, 2:21 PM IST
PM Modi
PM मोदी ने गुरुवार रात 11.52 बजे प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए वीडियो पोस्ट किया.

NEET पेपर लीक को लेकर एक महीने से ज्यादा समय से छात्रों का धरना-प्रदर्शन जारी है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा समेत छात्रों की कई मांगें हैं. सरकार से कुछ मांगों पर सहमति भी बनी है. उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया. वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से सीधे बात की और भरोसा दिलाया कि NEET पेपर लीक विवाद के बीच सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्होंने माना कि पेपर लीक कोई ‘मामूली बात नहीं’ है और कड़ा कदम उठाने का वादा किया. इसमें शुक्रवार (जुलाई, 24, 2026) को कैबिनेट का वह फैसला भी शामिल है, जिसमें एक प्रस्तावित कानून पर बात होगी. इस कानून में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है.

PMवर्टिकल सेल्फी वीडियो

यह पहल प्रधानमंत्री के बातचीत करने के आम तरीके से बिल्कुल अलग थी. शायद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वर्टिकल सेल्फी वीडियो बनाया होगा. किसी सरकारी जगह से टीवी पर भाषण देने के बजाय, PM मोदी ने तीन मिनट से भी कम का एक सेल्फी वीडियो चुना, जो शायद युवा और डिजिटल-फर्स्ट दर्शकों के लिए बनाया गया था. छात्रों को ‘दोस्तों’ कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख हुआ है. इसीलिए, पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अब जेल में हैं.’

और पढ़ें: 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट, 10 साल जेल और...', जानिये पेपर लीक कानून को सख्त बनाने के लिए क्या है सरकार की तैयारी

‘Gen Z’ से जुड़ने कोशिश

इस मैसेज का समय भी काफी खास था. प्रधानमंत्री मोदी देर रात वीडियो बयान जारी करने के लिए नहीं जाने जाते हैं. नोटबंदी या ऑपरेशन सिंदूर जैसी अहम घटनाओं के दौरान भी आधी रात को कोई मैसेज नहीं आया था. हालांकि, गुरुवार को उन्होंने रात 11.52 बजे वीडियो पोस्ट किया, जब कई युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं; यह ‘जेन Z’ (Gen Z) से उन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने की एक सोची-समझी कोशिश थी, जिनका वे अक्सर इस्तेमाल करते हैं.

वीडियो में अलग था PM का अंदाज

VIDEO में प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक अंदाज भी काफी अलग था. उन्होंने विपक्ष पर हमला करने या ‘देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों’ का जिक्र करने से परहेज किया, जैसा कि वे पहले के भाषणों में करते रहे हैं. उन्होंने लगभग पूरी तरह से छात्रों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने पेपर लीक से हुई परेशानी को माना, छात्रों को भरोसा दिलाया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस बात पर जोर दिया कि सरकार की तत्काल प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो.

उन्होंने कहा, ‘हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो. इसलिए, जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था. सरकार ने कम से कम समय में लगभग 22 लाख छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया. बस पांच या छह दिन पहले, 19 तारीख को नतीजे भी घोषित किए गए. पूरे देश में छात्र अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ इतने से ही संतुष्ट हो जाएं.’

फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने पर होगी चर्चा

प्रशासनिक स्तर पर तेजी से की गई कार्रवाई को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को ही विभागों को परीक्षा से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रावधान तैयार करने का निर्देश दिया था और उसी रात एक ड्राफ्ट भी मिल गया था. उन्होंने कहा, ‘कल कैबिनेट में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और हम संसद में जल्द से जल्द बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे.’

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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