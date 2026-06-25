सिया गोयल ने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ में ही क्यों मारा? ऐसा क्या है वहां

Lohagad Fort: महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले के पास की खाई में 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का शव मिला था. पुलिस ने जांच में पाया कि उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 25, 2026, 7:26 AM IST
सिया गोयल ने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ में ही क्यों मारा? ऐसा क्या है वहां
सिया बार-बार केतन को लोहागढ़ किला ले जाने की जिद करती थी. (photo credit, Social Media)

  • लोहागढ़ किला एक प्रसिद्ध ट्रेकिंग स्थल है
  • मानसून के दौरान, पूरा इलाका बदल जाता है
  • हरी-भरी पहाड़ियां और बहते झरने हैं यहां

Lohagad Fort: केतन अग्रवाल का शव 18 जून को लोहागढ़ की करीब 400 मीटर गहरी खाई से मिला था. इससे पहले 14 जून को भी सिया केतन को लेकर लोहागढ़ के किले में लेकर गई थी. उस दिन भी सिया ने केतन को धक्का देकर मारने की कोशिश की, लेकिन जब यह प्रयास असफल हुआ तो सिया ने नया गेम खेला. उसने कहा कि उसने सांप देखा था और वह केतन को बचा रही थी. अब सवाल उठता है कि सिया बार-बार केतन को लेकर लोहागढ़ ही क्यों जा रही थी और लोहागढ़ में ऐसा क्या है?

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चट्टान, खाई और सुनसान

Zee 24 taas की रिपोर्ट के मुताबिक, लोहागढ़ किला राज्य की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है. इसकी कई भूतिया कहानियां हैं, जिसने लोहागढ़ किले के रहस्य को और भी रहस्यमयी बना दिया है.  केतन मर्डर केस के बाद चर्चा में आया यह किला आसपास के एरिया से लगभग 600 फीट ऊंचा है. यहां खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां हैं. वहीं इस जगह के कई हिस्से सुनसान रहते हैं. वहीं ये जगहों मेन टूरिस्ट पॉइंट से दूर हैं.

गर्मी के असर से कम ही आते हैं पर्यटक

गर्मियों और मानसून से पहले के मौसम में लोहागढ़ किले में पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कई हिस्से और अधिक निर्जन हो जाते हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या लोहागढ़ को जानबूझकर एक क्राइम स्पॉट के रूप में चुना गया था. सिया के दो बार एक ही जगह जाकर हत्या के प्रयास करने से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं.

(photo credit, Social Media)

किले की संरचना

इस किले की संरचना काफी रोमांचक है. कुछ जगहों पर भीड़भाड़ वाले रास्ते अचानक सुनसान और खतरनाक किनारों में बदल जाते हैं.

लोहागढ़ के किले का इतिहास

लोनावला के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित यह किला सदियों से मौजूद है. इसकी शुरुआती नींव सातवाहन काल में रखी गई थी. लोहागढ़ किला पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है. यह किला पश्चिमी घाट का हिस्सा है. लोहागढ़” नाम मराठी भाषा से आया है, जहाँ “लोहा” का अर्थ लोहा और “गढ़” का अर्थ किला होता है. यानी इस किले के नाम का अर्थ है, लोहे का किला. यह किला यह सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, मुगल और मराठा सहित कई राजवंशों से जुड़ा रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में लोहागढ़ पर कब्जा किया, 1665 में इसे मुगलों से हार गए, और फिर 1670 में इसे वापस हासिल कर लिया.

सिया बार-बार लेती थी लोहागढ़ का नाम

31 मई को सिया और केतन दोनों पहली बार साथ में लोहागढ़ किले घूमने गए. 5 जून को फिर से वहां जाने की चर्चा हुई, लेकिन यह योजना पूरी नहीं हो सकी. केतन के पिता के मुताबिक परिवार को यह बात जरूर अजीब लग रही थी कि दोनों बार-बार उसी किले पर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी साजिश का जरा भी अंदेशा नहीं था. पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. फिर 18 जून को उसे चट्टान से धक्का दे दिया.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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