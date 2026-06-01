लॉन्च होते ही रॉकेट क्यों हो जाता है टेढ़ा? सीधा स्पेस में क्यों नहीं जाता, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

रॉकेट का लॉन्च के बाद मुड़ना किसी गलती का संकेत नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंचने की सबसे वैज्ञानिक और फ्यूल एफिशिएंसी स्ट्रैटजी है. रॉकेट का असली टारगेट सिर्फ ऊपर जाना नहीं, बल्कि इतनी तेज क्षैतिज गति हासिल करना होता है कि वह पृथ्वी की कक्षा में स्थिर रह सके.

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लॉन्च के वक्त रॉकेट के टेढ़ा होने के पीछे कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है. (AI जेनरेटेड)

जब भी किसी रॉकेट का लॉन्च टीवी या इंटरनेट पर देखते हैं, तो एक बात अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है. रॉकेट शुरुआत में कुछ सेकंड तक सीधा ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे एक तरफ मुड़ने लगता है. इसे देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना है, तो वह सीधा ऊपर क्यों नहीं जाता? आखिर उसे रास्ता बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए जानते हैं रॉकेट के टेढ़ा जाने के पीछे की वजह क्या है?

ज्यादातर लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए सिर्फ ऊंचाई हासिल करनी होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है. किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए सिर्फऊपर जाना काफी नहीं होता. उसे बहुत अधिक क्षैतिज यानी Horizontal गति भी चाहिए होती है.

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रॉकेट का मुड़ना उसकी यात्रा का जरूरी हिस्सा

लॉन्च के वक्त रॉकेट के टेढ़ा होने के पीछे कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है. रॉकेट का मुड़ना उसकी यात्रा का जरूरी हिस्सा होता है. इसी वजह से वह अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है.

उदाहरण से समझिए

उदाहरण के लिए, पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचने के लिए किसी चीज को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूमना पड़ता है. अगर रॉकेट सिर्फ सीधा ऊपर जाएगा, तो वह कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा. इसलिए रॉकेट टेढ़ा हो जाता है. इसे ग्रैविटी टर्न कहते हैं.

क्या होता है ‘ग्रैविटी टर्न’?

रॉकेट लॉन्च के कुछ समय बाद जिस प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे झुकता है, उसे Gravity Turn कहा जाता है. यह एक विशेष उड़ान तकनीक है. इसमें रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपनी दिशा बदलता है. शुरुआत में रॉकेट घने वायुमंडल को पार करने के लिए लगभग सीधा ऊपर उठता है. जैसे-जैसे वह ऊंचाई हासिल करता है, उसे धीरे-धीरे क्षैतिज दिशा में मोड़ा जाता है. इससे रॉकेट अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा आगे की गति बढ़ाने में लगा सकता है.

फ्यूल बचाने का सबसे कारगर तरीका

रॉकेट में फ्यूल की मात्रा सीमित होती है. इसलिए वैज्ञानिक हर बूंद का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करते हैं. अगर रॉकेट को पूरे समय सीधा उड़ाया जाए और बाद में अचानक मोड़ा जाए, तो उसे दिशा बदलने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी. ग्रैविटी टर्न तकनीक इस अतिरिक्त खर्च को कम कर देती है. यही कारण है कि दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसियां, चाहे वह NASA हो, ESA हो, Roscosmos हो या ISRO… इसी थ्योरी का इस्तेमाल करती हैं.

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पृथ्वी का घूमना भी करता है मदद

रॉकेट की दिशा तय करते समय पृथ्वी के घूमने का भी फायदा उठाया जाता है. पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है. इसी वजह से कई रॉकेट पूर्व दिशा की ओर लॉन्च किए जाते हैं, ताकि उन्हें पृथ्वी के घूर्णन से अतिरिक्त गति मिल सके. यह अतिरिक्त गति रॉकेट को कम फ्यूल में अधिक प्रभावी तरीके से कक्षा तक पहुंचाने में मदद करती है. इसी कारण कई बड़े लॉन्च सेंटर भूमध्य रेखा के अपेक्षाकृत करीब बनाए जाते हैं.

हर मिशन का रास्ता अलग

सभी रॉकेट एक ही दिशा में नहीं मुड़ते. उनके उड़ने का रूट इस बात पर निर्भर करता है कि मिशन का लक्ष्य क्या है. अगर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है, तो उसका रूट अलग होगा. अगर मिशन चंद्रमा, मंगल या किसी अन्य ग्रह की ओर जा रहा है, तो उसकी दिशा और उड़ान प्रोफाइल अलग होगी. सैन्य और वैज्ञानिक मिशनों के लिए भी अलग-अलग ट्रेजेक्टरी तैयार की जाती हैं.

क्या रॉकेट गलत दिशा में जाता हुआ दिखता है?

कई बार कैमरे के एंगल की वजह से ऐसा लगता है कि रॉकेट अपने लक्ष्य से भटक रहा है. लेकिन, वास्तव में वह पहले से तय कंप्यूटर कंट्रोल्ड रूट पर चल रहा होता है. लॉन्च से पहले वैज्ञानिक हजारों कैल्कुलेशन और सिमुलेशन के जरिए उसकी पूरी उड़ान योजना तैयार करते हैं. इसलिए इसके गलत दिशा में जाने की गुंजाइश कम दिखती है.

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