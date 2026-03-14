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Why Eggs Price Low In India Amid Iran Israel War Know Connection

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण भारत में सस्ते हुए ये सामान, जानिए कितना घट गया दाम

Middle East War trade impact: जंग की वजह व्यापारिक गतिविधियां भी ठप पड़ गई है. मार्चेंट शिप के थमने की वजह से खाड़ी देशों में जाने वाला सामान भी भारतीय लोकल मार्केट में स्टॉक होने लगा है, जिससे कई एडिबल आइटम्स के दाम गिरे हैं.

भारतीय मार्केट में क्यों गिरने लगे अंडे के दाम?

Egg price down India: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े जंग में मिडिल ईस्ट से भारत का आयात-निर्यात अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गया है. शिपिंग जहाज के आवाजाही पर रोक से भारत से सामानों का निर्यात भी पूरी तरह थमता दिखाई पड़ रहा है. वहीं, निर्यात रूकने से इडिबल प्रोडक्ट की बहुतायात बढ़ने से खाने के कई सामानों के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली. वहीं, खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात लगभग ठहर सा गया है.

निर्यात रुकने से माल की भरमार

नॉर्मल डेज में, भारत से रोजाना करोड़ों की संख्या में अंडे और भारी मात्रा में चावल खाड़ी देशों को भेजे जाते थे. युद्ध छिड़े होने की स्थिति में एक्सपोर्ट शिपमेंट रुकने के कारण यह सारा माल भारतीय बाजारों में खपाया जा रहा है. दूसरी ओर सप्लाई बढ़ने की वजह से लोकल मंडियों में अंडे का स्टॉक अचानक बढ़ने से लगा, जिससे कीमतों में भारी कमी देखने को मिली.

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9 रुपये वाला अंडा अब 5 रुपये में

कीमतों की बात करें तो बेंगलुरु जैसे शहरों में थोक भाव 7 रुपये से गिरकर 5 रुपये प्रति अंडा तक पहुंच गया है. खुदरा बाजार में जो अंडा पहले 8 से 9 रुपये का बिकता था, वह अब ग्राहकों को 5.50 से 6 रुपये में मिल रहा है. थोक बाजार में अब 100 अंडे की ट्रे केवल 500 रुपये के आसपास मिल रही है.

रोजाना 1 करोड़ अंडों का निर्यात हुआ बंद

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारत से खाड़ी देशों को हर दिन करीब एक करोड़ अंडों की सप्लाई होती थी. असमंजस की स्थिति बनने के बाद यह निर्यात पूरी तरह रुक गया है. चूंकि भारत में पैदा होने वाले करीब 80% अंडे निर्यात के लिए होते हैं, इसलिए इस बड़े स्टॉक का घरेलू बाजार में आना कीमतों को तेजी से नीचे ले गया है.

किन देशों के साथ व्यापारिक रास्ता हुआ बंद?

समुद्री रास्तों से आवाजाही ठप होने की वजह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान, कतर और बहरीन जैसे देशों के साथ व्यापारिक संपर्क टूट गया है. रमजान के दौरान भी इन देशों से मांग नहीं आई, जिससे भारतीय निर्यातकों के पास स्टॉक जमा होता चला गया.

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जिम फ्रिक के लिए खुशखबरी

अंडे का प्राइस कम होने का एक सकारात्मक पहलू यह है कि बाजार में डिमांड बढ़ गई है. जो लोग महंगे दाम की वजह से अंडे कम खरीद रहे थे, वे अब इसे प्रोटीन के मेजर सोर्स के तौर पर धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. अंडे का प्राइस कम होना, जिम जाने वालों और सामान्य परिवारों के लिए यह राहत भरी खबर है. सस्ते दाम की वजह से आम लोगों भले बड़ी राहत मिली है, लेकिन पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के लिए यह मुश्किल घड़ी है. व्यापार में लागत नहीं निकलने के कारण मुर्गी पालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि वे मुख्य रूप से निर्यात से होने वाली कमाई पर ही निर्भर रहते थे.