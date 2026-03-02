Hindi India Hindi

Why Elderly Woman Allotted Upper Berth When Seats Are Available Railways Responded To X User Bisleri Babu

नीचे सीट खाली होने पर भी बुजुर्ग महिला को कैसे अलॉट कर दिया अपर बर्थ? खिसियाए 'बिसलेरी बाबू' के तंज पर रेलवे ने दी प्रतिक्रिया

Lower Seat Allocation in Indian Railways: एक शख्स 'बिसलेरी बाबू' ने रेलवे के टिकट अलॉटिंग सिस्टम की आलोचना करते हुए लिखा कि 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के लिए टिकट बुक करने के उन्हें अपर बर्थ मिली, जबकि ट्रेन में कई सीटें खाली थीं. ट्वीट में उन्होंने IRCTC और रेल मंत्री को टैग भी किया. वहीं, इस पर IRCTC ने प्रतिक्रिया दी.

82 साल की बुजुर्ग महिला को क्यों मिली अपर बर्थ? बिसलेरी बाबू की शिकायत पर IRCTC ने बताया सीट अलॉटमेंट का असली गणित

Indian Railways Senior citizen Lower Berth Rules: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, लेकिन इसके रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर लोग अक्सर कई सवाल उठाते रहते हैं. हाल ही में एक X यूजर बिसलेरी बाबू ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि उन्होंने एक 82 साल की बुजुर्ग महिला के लिए टिकट बुक किया था. हैरानी की बात यह रही कि इतनी उम्र होने के बावजूद रेलवे ने उन्हें अपर बर्थ (ऊपर की सीट) अलॉट कर दी. इसके बाद खिसियाए बिसलेरी बाबू ने तंज कसते हुए कहा कि शायद रेलवे इन सीटों को बाद में प्रीमियम तत्काल में महंगे दाम पर बेचना चाहता है.

रेलवे ने दी प्रतिक्रिया

इस वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए IRCTC ने नियमों का हवाला दिया. रेलवे ने साफ किया कि 60 वर्ष से अधिक पुरुष और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सिस्टम में लोअर बर्थ का ऑटोमैटिक प्रावधान है, लेकिन यह पूरी तरह से बुकिंग के समय उस स्पेशल कोटा में एवेलेबल सीटों पर निर्भर करता है. यदि आप चाहते हैं कि बुजुर्ग को केवल नीचे की सीट ही मिले, तो बुकिंग के समय च्वाइस में बुक ओनली इफ लोअर बर्थ अलॉटेड (Book only if lower berth is allotted) के ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा करने पर, यदि लोअर बर्थ खाली नहीं होगी, तो टिकट बुक ही नहीं होगा.

सीनियर सिटिजन्स के लिए रेलवे का स्पेशल कोटा

भारतीय रेल के हर बोगी में सीनियर सिटिजन्स के लिए कुछ सीट पहले से आरक्षित किए जाते हैं. ट्रेन के स्लीपर क्लास के हर कोच में 6 से 7 लोअर बर्थ, वहीं AC 3-Tier में 4 से 5 लोअर बर्थ प्रति कोच और AC 2-Tier में 3 से 4 लोअर बर्थ प्रति कोच सीनियर सिटिजन्स के लिए पहले से आरक्षित होता है. अपने जवाब में IRCTC ने यह भी कहा कि ये सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर भरी जाती हैं. यदि कोटा की सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, तो सिस्टम जनरल कोटे से उपलब्ध कोई भी सीट दे देता है, चाहे वह अपर बर्थ ही क्यों न हो.

Sir, In the computerized reservation system of Indian Railways, there is a provision for allotting lower berth automatically to senior citizens and female passengers above the age of 45 years., even if no choice is given. It is, however, subject to availability of such lower… — IRCTC (@IRCTCofficial) February 28, 2026

अगर आप अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ सफर कर रहे हैं तो आप अपने बगल की सीट वाले सहयात्री और TTE से गुजारिश करके सीट पा सकते हैं. इसलिए आप इन परिस्थितियों में बेझिझक अपनी परेशानी बताएं, TTE के पास ऑन-बोर्ड खाली सीटों को दिव्यांगों या बुजुर्गों को देने का अधिकार होता है.

