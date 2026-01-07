  • Hindi
  • India Hindi
  • Why Faiz E Ilahi Mosque So Famous Its History Is So Old And Why Bulldozer Operation Near It Caused A Commotion

क्यों फेमस है फैज ए इलाही मस्जिद? कितना पुराना इसका इतिहास, जानें इसके पास बुलडोजर चलने से क्यों मचा बवाल

Faiz-e-Ilahi: बीते रात दिल्ली नगर निगम (MCD) ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए गई. एमसीडी की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ उपद्रवियों ने वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे तुर्कमान इलाके में तनाव बनी हुई है. आइये जानते हैं फैज-ए इलाही मस्जिद से जुड़ा पूरा घटनाक्रम...

Published date india.com Published: January 7, 2026 12:07 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Faiz a Illahi mosque
फैज ए इलाही मस्जिद के पास बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की कार्रवाई ने राजधानी में तनाव पैदा कर दिया है, जहां अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर FIR दर्ज की है.

फैज-ए-इलाही मस्जिद विवाद की पूरी कहानी

पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका बुधवार रात अखाड़े में तब्दील हो गया. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए गई. सुरक्षा इंतजमात के तहत कार्रवाई के दौरान यहां भारी पुलिस बल तैनात थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही कुछ उपद्रवियों ने देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू की. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.

कैसे चर्चा में आई फैज-ए-इलाही मस्जिद?

मस्जिद इस समय दो मुख्य वजहों से सुर्खियों में है. पहली वजह MCD की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें मस्जिद से सटे अवैध बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया. दूसरी वजह सुरक्षा एजेंसियों की एक गंभीर रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली धमाकों के आरोपी सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के इस मस्जिद में रुकने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से यह इलाका सुरक्षा घेरे में था.

कितनी पुरानी है ये मस्जिद?

इतिहास के पन्नों को पलटें तो फैज-ए-इलाही मस्जिद लगभग 250 साल पुरानी बताई जाती है. इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर या शाह आलम द्वितीय के दौर में हुआ था. इसे महान सूफी संत हजरत शाह फैज-ए-इलाही ने बनवाया था. यह मस्जिद केवल इबादतगाह नहीं, बल्कि सूफी परंपरा और भाईचारे का केंद्र रही है.

दिल्ली HC ने अवैध निर्माण को लेकर क्या फैसला सुनाया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि मस्जिद के लिए आवंटित जमीन (0.195 एकड़) के अलावा जो भी निर्माण सरकारी जमीन पर है, उसे हटाया जाए. अदालत ने पाया कि रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध तरीके से बारात घर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं. वहीं, अदालत के सामने मस्जिद पक्ष जमीन के मालिकाना हक के पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला

जैसे ही बुलडोजरों ने अवैध डिस्पेंसरी और हॉल को गिराना शुरू किया, गलियों से पत्थर बरसने लगे. इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, उपद्रवियों ने सरकारी काम में बाधा डालने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी. सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया.

पत्थरबाजों के खिलाफ FIR दर्ज

हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. FIR के मुताबिक, पुलिस BNS की धारा 221, 132 और 121 सरकारी कर्मचारी पर हमला और काम में बाधा डालने, धारा 191(2) और 191(3), दंगा भड़काने और घातक हथियारों का इस्तेमाल और PDPP Act की धारा 3 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जाते जाते बता दें कि फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं. प्रशासन ने अपना रु है कि कानून के दायरे में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहेगा.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.