सरकार ने क्यों बंद कर दिये 39 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर? 2 लाख से ज्यादा हैंडसेट भी ब्लैकलिस्ट- जानें पूरी वजह

दूरसंचार के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) की स्थापना की गई है. इससे साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी.

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं. इसके अलावा 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट और 1.31 लाख SMS टेम्पलेट्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) की स्थापना की है, जिससे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके.

‘संचार साथी का करें इस्तेमाल’

मंत्री ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ‘संचार साथी’ पहल वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत नागरिक संदिग्ध कॉल, मैसेज या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े संचार की रिपोर्ट कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ‘संचार साथी’ का उद्देश्य ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है, जहां धोखाधड़ी की कोशिश तो की गई हो लेकिन वास्तविक नुकसान नहीं हुआ हो. वहीं, जिन मामलों में वास्तविक वित्तीय नुकसान हुआ है, उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) द्वारा देखा जाता है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है.

नंबर क्यों किये गये डिस्कनेक्ट?

मंत्री ने बताया कि आमतौर पर किसी मोबाइल कनेक्शन पर कार्रवाई करने से पहले उपभोक्ता को पुनः सत्यापन का अवसर दिया जाता है.संचार साथी पोर्टल के डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध है. उन्होंने कहा,’नागरिकों से प्राप्त 7.7 लाख इनपुट्स के आधार पर 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए, 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लैकलिस्ट किए गए और 1.31 लाख SMS टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है.’

रोकी गई 1000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी

मंत्री के अनुसार, डीआईपी के जरिए साझा की गई जानकारी के आधार पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स अपने-अपने क्षेत्र में जुड़े खातों और प्रोफाइल्स पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि एफआरआई (फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर) के माध्यम से लेनदेन रोकने और समय पर अलर्ट जारी करने के चलते अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को रोका जा चुका है. इसके अलावा, व्हाट्सऐप ने भी साझा मोबाइल नंबरों से जुड़े 28 लाख प्रोफाइल और अकाउंट्स को निष्क्रिय किया है.

डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े

साइबर फ्रॉड्स ने लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम शुरू किया है. डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिये लोगों को शिकार बनाते हैं. जालसाज उन्हें यह यकीन दिला देते हैं कि वे किसी अपराध में शामिल हैं. इसके बाद उन्हें घर में ही ‘डिजिटल रूप से गिरफ्तार’ कर पुलिस स्टेशन जैसा फर्जी माहौल बनाकर उनसे ‘जुर्माना’ या मामले को आगे नहीं बढ़ाने के नाम पर ठगी करते हैं. अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आए तो घबराएं नहीं बल्कि उनका सामना करें.. सरकार के दिये नंबर्स पर संपर्क करें और फ्रॉड का शिकार होने से बचें क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है नहीं…

(इनपुट: एजेंसी) 

