चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal Election Date)की तारीखों का ऐलान कर दिया. हिमाचल में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर (Himachal Election Full Schedule) को की जाएगी. उम्मीद की जा रही थी कि हिमाचल के साथ-साथ गुजारत विधानसभा चुनाव (Gujarat Election Date) का भी ऐलान होगा. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (CEC Rajiv Kumar) ने गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने की वजह भी बताई.Also Read - Himachal Pradesh Assembly Election Date : हिमाचल में चुनावों की तारीखों का ऐलान, जानें अब तक कैसा रहा सत्ता का समीकरण

गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में 40 दिन का अंतर है. नियम के मुताबिक कम से कम 30 दिन का अंतर हो ताकि एक के परिणाम का असर दूसरे पर ना हो. दोनों राज्यों में विधानसभाओं के कार्यकाल की समयसीमा छह माह के अंदर समाप्‍त हो रही हैं. परंपरागत तौर पर ऐसे मामलों में राज्‍यों में चुनावों की घोषणा एक साथ की जाती रही है और परिणाम एक ही तारीख पर घोषित किए जाते हैं. Also Read - Himachal Pradesh Election Date: हिमाचल में चुनावी शंखनाद- तारीख का हुआ ऐलान, कब वोटिंग-कब नतीजे, जानें पूरी डिटेल

The gap b/w tenure of 2 assemblies (Himachal Pradesh & Gujarat) is 40 days. In HP, factors like weather important, especially in upper reaches where snowing takes place…EC followed convention last followed in announcing polls: CEC Rajiv Kumar on separating Gujarat & HP pic.twitter.com/K6qilH6snt

— ANI (@ANI) October 14, 2022