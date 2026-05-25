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IMD ने क्यों दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट? क्या मई के आखिर में गर्मी दिखाएगी महारुद्र रूप, उत्तर भारत में पहले से ही रेड अलर्ट
IMD Delhi yellow alert: मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, दोपहर और शाम के वक्त तेज गर्म हवाएं यानि लू चलेंगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 से 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है.
IMD yellow-red alert: इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने दिल्ली में तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. देश के अलग-अलग हिस्सों में पहले से ही रेड अलर्ट जारी है. दिन-प्रतिदिन बढ़ती गर्मी की बात करें तो उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज देवता अपने महारुद्र रूप में आ चुके हैं. दिल्ली-NCR के लोग जहां भयंकर उमस और लू से परेशान हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं. आइये जानते हैं कि मौसम विभाग ने देश के अलग-अलग हिस्सों को लेकर क्या चेतावनियां जारी की हैं और इस झुलसाने वाली गर्मी से कब राहत मिलेगी…
दिल्ली में येलो अलर्ट क्यों?
IMD ने दिल्ली के लिए अगले तीन दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट का मतलब है कि आपको बहुत जरूरी काम होने पर ही दोपहर के समय बाहर निकलना चाहिए. मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर और शाम के वक्त दिल्ली में बेहद तेज और थका देने वाली गर्म हवाएं चलेंगी. वहीं, तापमान की बात करें, तो सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के करीब रहेगा. रविवार को ही दिल्ली के रिज और आयानगर मौसम स्टेशन पर पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है.
उत्तर भारत में पहले से ही रेड अलर्ट
भीषण गर्मी में तो दिल्ली से सटे राज्यों का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. इसके तहत लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से सावधान रहने की हिदायत दी गई है. इसके अलावा, पश्चिमी यूपी के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है. राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की स्थिति भी बेहद गंभीर बनी हुई है. यहां भी पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है. पंजाब और हरियाणा में 25 से 27 मई के बीच कुछ पॉकेट्स में सीवियर हीटवेव यानी अत्यधिक गंभीर लू चलने की चेतावनी दी गई है.
आखिर कब मिलेगी इससे राहत?
इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को इस झुलसा देने वाली गर्मी से छुटकारा कब मिलेगा? मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है. उत्तर और मध्य भारत में 28 मई तक गर्मी का यह कहर जारी रहेगा. तापमान में थोड़ी गिरावट और मौसम में नरमी केवल 29 मई के बाद ही देखने को मिल सकती है, तब तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.
इस मौसम में खुद को कैसे रखें सुरक्षित?
- दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें.
- खुद को लगातार हाइड्रेटेड रखें; पानी, ओआरएस (ORS), नींबू पानी या नारियल पानी पीते रहें.
- हल्के और सूती कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें.
- मौसम का मिजाज अभी बिगड़ा हुआ है, इसलिए सतर्क रहें और सेहत का ख्याल रखें.
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