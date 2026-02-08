  • Hindi
  • India Hindi
  • Why Indian Railways Remove Superfast Status From Vibhuti Netaji Express And Others

सुपरफास्ट क्यों कहलाती है ट्रेन? विभूति समेत 10 गाड़ियों का बदलेगा स्टेटस, क्या किराया भा होगा कम

रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. अप्रैल में विभूति और नेताजी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाने जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं इसकी वजह और इससे क्या बदलाव होंगे.

Published date india.com Published: February 8, 2026 7:48 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
सुपरफास्ट क्यों कहलाती है ट्रेन? विभूति समेत 10 गाड़ियों का बदलेगा स्टेटस, क्या किराया भा होगा कम

Indian Railways Superfast Trains: भारतीय रेलवे की सुपर फास्ट कैटेगरी हमेशा से यात्रियों के लिए तेज सफर और ज्यादा किराए से जुड़ी रही है. हालांकि, अब रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाने का फैसला लिया है. ये बदलाव 13 से 16 अप्रैल के बीच लागू किया जाएगा.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन ट्रेनों का यात्रा समय और ठहराव अब सुपरफास्ट मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था. कई ट्रेनों में 30 से 38 तक स्टेशनों पर ठहराव है, जिससे इनकी औसत स्पीड सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों जैसी हो गई है. बावजूद इसके यात्रियों से सुपरफास्ट का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं.

सुपरफास्ट ट्रेन का दर्जा कैसे मिलता है?

रेलवे नियमों के मुताबिक, किसी ट्रेन को सुपरफास्ट कहलाने के लिए उसकी औसत गति (स्टॉपेज सहित) तय सीमा से ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही कम ठहराव और निर्धारित समय में लंबी दूरी तय करना जरूरी होता है. अगर ट्रेन इन मानकों को लगातार पूरा नहीं कर पाती, तो उसका दर्जा बदला जा सकता है.

क्यों छीना जा रहा है सुपरफास्ट स्टेटस?

विभूति एक्सप्रेस रामबाग से हावड़ा के बीच 31 स्टेशनों पर रुकती है, जबकि नेताजी एक्सप्रेस का ठहराव 38 स्टेशनों पर है. इसी तरह कुंभ, उपासना और हिमगिरि एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों का भी ठहराव काफी ज्यादा है. नतीजतन इन ट्रेनों को जितना समय लगता है, उतना ही समय सामान्य एक्सप्रेस भी ले रही हैं. ऐसे में सुपरफास्ट किराया लेना उचित नहीं माना गया.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

सुपरफास्ट का दर्जा हटते ही इन ट्रेनों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. अभी विभूति एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 30 रुपये और एसी थ्री/एसी टू में 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता है. अप्रैल के बाद यह शुल्क खत्म हो जाएगा, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी.

ट्रेन नंबर भी बदलेंगे

रेलवे ने इन ट्रेनों के नंबर भी बदलने का फैसला किया है. उदाहरण के तौर पर 12334 विभूति एक्सप्रेस अब 13048 नंबर से चलेगी, जबकि 12311 नेताजी एक्सप्रेस का नया नंबर 13051 होगा. ये बदलाव अलग-अलग तारीखों में लागू होगा, इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या सेवा पर पड़ेगा असर?

रेलवे का कहना है कि दर्जा बदलने से ट्रेन की सुविधा या रूट में कोई बदलाव नहीं होगा. केवल श्रेणी, नंबर और किराया बदलेगा. इसका मकसद यात्रियों से वास्तविक सेवा के अनुरूप ही शुल्क लेना है. कुल मिलाकर, ये फैसला यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे रेलवे की पारदर्शिता पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.