बदल गया गोल्ड का खेल! भारतीय अचानक क्यों बेच रहे हैं अपना सोना? क्या बदल रही है सदियों पुरानी सोच | Explained

भारतीयों के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं, भावनाओं और विरासत की निशानी रहा है. लेकिन रिकॉर्ड कीमतों ने लोगों की सोच बदल दी है और अब कई परिवार इसे निवेश और मुनाफे के अवसर के तौर पर देखने लगे हैं.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 1, 2026, 2:37 PM IST
पहली बार गहनों से ज्यादा निवेश के लिए खरीदा गया सोना. (IMAGE - AI)
पहली बार गहनों से ज्यादा निवेश के लिए खरीदा गया सोना. (IMAGE - AI)
  • रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची सोने की कीमतों ने भारतीयों की सोच बदल दी है.
  • लोग अब सोने को सिर्फ विरासत नहीं, बल्कि निवेश के तौर पर भी देख रहे हैं.
  • पहली बार देश में निवेश के लिए खरीदा गया सोना ज्वेलरी की मांग से ज्यादा रहा.
  • भावनात्मक महत्व बरकरार है, लेकिन सोना अब मुनाफा कमाने का जरिया भी बन गया है.

देश में पहली बार निवेश के लिए सोने की मांग ज्वेलरी से आगे निकल गई है. बढ़ती कीमतों और बेहतर रिटर्न ने भारतीयों को सोने को लॉकर से निकालकर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया है. भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, फिर इसे बेचने की होड़ क्यों मची है? एक समय था जब भारतीय परिवार सोने को मुख्य रूप से भावनात्मक और सांस्कृतिक धरोहर मानते थे. शादियों में खरीदा गया हार, मां से विरासत में मिली चूड़ियां या दादा-दादी के लॉकर में रखे सिक्के पीढ़ियों तक संभालकर रखे जाते थे. इन्हें बेचना अंतिम उपाय होता था—केवल गंभीर बीमारी, कर्ज या आर्थिक संकट में. सोना समृद्धि, सुरक्षा और पारिवारिक सम्मान का प्रतीक था. इसकी कीमत सिर्फ़ बाज़ार दर से नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं से भी आंकी जाती थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने इस नज़रिए को बदल दिया है. आज कई परिवार पुराने गहनों को केवल संजोकर रखने के बजाय आर्थिक अवसर के रूप में देख रहे हैं. वे सोच रहे हैं कि क्या बेचने का समय आ गया है. कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने से सोना अब केवल विरासत नहीं, बल्कि एक सक्रिय निवेश संपत्ति भी बन गया है. फिर भी, क्या इसका सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व कम हो गया है? आइए इस बदलाव को विस्तार से समझें.

क्या सोना अपना पवित्र दर्जा खो रहा है?

नहीं, सोना अपना पवित्र स्थान अभी भी बनाए हुए है. भारतीय शादियों, धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोने की खरीदारी आज भी जोरों पर है. परिवार इसे समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं. दुल्हनें इसे गर्व से पहनती हैं और माता-पिता अपनी बेटियों के लिए इसे जमा करते हैं. फिर भी, एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है. पहले सोना मुख्य रूप से भावनात्मक सुरक्षा का साधन था, लेकिन अब इसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड की तरह निवेश विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है. भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी ने सोने को सुरक्षित आश्रय (safe-haven) बनाया. पिछले दो वर्षों में इसकी कीमतों में तेज़ उछाल आया, जिससे कई परिवारों की पुरानी ज्वेलरी अचानक बहुत मूल्यवान हो गई. नतीजतन, लोग अब सोने को सिर्फ़ रखने के बजाय सही समय पर बेचने या फिर से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं. यह बदलाव भावनाओं के अंत नहीं, बल्कि व्यावहारिक वित्तीय समझ का संकेत है.

सोना चमकता है, लेकिन क्या अब सिर्फ़ ज्वेलरी में नहीं?

हां, सोने की चमक अब ज्वेलरी तक सीमित नहीं रही. 2026 की पहली तिमाही में भारत ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, निवेश के लिए सोने की मांग सालाना आधार पर 54% बढ़कर 82 टन हो गई, जबकि ज्वेलरी की मांग 19% घटकर 66 टन रह गई. इस दौरान कुल सोने की खपत में निवेश हिस्सा 54% से ज़्यादा रहा. सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग लगभग 62 टन तक पहुँच गई, जो ज्वेलरी के बराबर थी. गोल्ड ETF में निवेश का प्रवाह 186% बढ़ा. कुल मांग 10% बढ़कर 151 टन हुई, जबकि मूल्य के लिहाज से यह लगभग दोगुना होकर 2.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अब सोना खरीदते समय मात्रा के साथ-साथ रिटर्न की संभावना पर भी गौर कर रहे हैं. ऊंची कीमतों के बावजूद खर्च बढ़ा, लेकिन लोग कम मात्रा में खरीद रहे हैं—अक्सर हल्के डिज़ाइन या पुराने गहनों को बदलकर नए ले रहे हैं.

लॉकर से पोर्टफोलियो तक, सोने का सफर कैसे बदला?

नई पीढ़ी सोने को पूरी तरह अलग नज़रिए से देख रही है. पहले यह लॉकर में बंद भावनात्मक संपत्ति था, अब यह पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया है. मोबाइल ऐप्स, डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म और गोल्ड ETF के जरिए सोना खरीदना अब स्टॉक खरीदने जितना आसान हो गया है. नौजवान पड़ोसियों या पारंपरिक ज्वेलर्स के बजाय इन्वेस्टमेंट ऐप्स पर सोने की कीमतें ट्रैक करते हैं. वे इसे दीर्घकालिक सुरक्षा के साथ-साथ रिटर्न जनरेट करने वाला एसेट मानते हैं. कीमतों में उछाल के बाद कई परिवार अपनी पुरानी होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा बुक कर रहे हैं या नए निवेश में लगा रहे हैं. यह बदलाव सोने के प्रति लगाव में कमी नहीं दर्शाता, बल्कि वित्तीय परिपक्वता को दिखाता है. परिवार अब शादी के लिए सोना खरीदते हैं और उसी समय बाज़ार के रुझान पर नज़र रखते हैं.

क्या सोना अब पवित्र लेकिन ‘अछूता’ नहीं रह गया?

सोना अभी भी पवित्र है, लेकिन अब वित्तीय जांच-पड़ताल से पूरी तरह मुक्त नहीं रहा. सदियों से यह सुरक्षा का प्रतीक था, जिसे छूने या बेचने में संकोच होता था. आज लोग इसे खरीद-बेच रहे हैं क्योंकि यह अवसर भी प्रदान कर रहा है. आरबीआई जैसे संस्थान भी सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं (880 टन से अधिक), जो इसके महत्व को रेखांकित करता है. भारतीय परिवार भावनात्मक रूप से अभी भी जुड़े हैं—शादियों, तोहफों और विरासत में इसका स्थान बरकरार है. लेकिन साथ ही वे रिटर्न, पोर्टफोलियो विविधीकरण और सही समय पर बेचने की रणनीति भी अपनाने लगे हैं. अंत में, सोने का पवित्र दर्जा कम नहीं हुआ है. बस, इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है—यह अब भावना और बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश दोनों है. यही वजह है कि बेचने की होड़ मची हुई है, लेकिन खरीदारी भी जारी है.

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Q 1- आजकल कई भारतीय परिवार अपनी पुरानी सोने की ज्वेलरी क्यों बेच रहे हैं?

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण कई परिवार अपनी पुरानी ज्वेलरी को अब एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देख रहे हैं. लोग मुनाफ़ा कमाने, नए हल्के डिज़ाइन खरीदने या निवेश के अवसर का लाभ उठाने के लिए पुराने गहने बेच रहे हैं, न कि केवल आर्थिक मजबूरी में.

Q 2- भारतीय घरों में सोने की भूमिका कैसे बदली है?

पहले सोना केवल परंपरा, सुरक्षा और विरासत का प्रतीक माना जाता था. अब इसकी भूमिका बदलकर एक वित्तीय संपत्ति की भी हो गई है. परिवार इसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की तरह निवेश के विकल्प के रूप में देख रहे हैं और इसके रिटर्न पर भी ध्यान दे रहे हैं.

Q 3- सोने को निवेश के विकल्प के तौर पर ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है?

भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और लगातार बढ़ती कीमतों ने सोने को आकर्षक निवेश बना दिया है. जब अन्य बाजारों में उतार-चढ़ाव रहा, तब सोने ने अच्छा रिटर्न दिया. इसी कारण लोग इसे सुरक्षित निवेश और संपत्ति बढ़ाने के प्रभावी साधन के रूप में देखने लगे हैं.

Q 4- किन पारंपरिक वजहों से भारतीय संस्कृति में सोना महत्वपूर्ण रहा है?

भारतीय संस्कृति में सोना समृद्धि, शुभता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है. इसे शादियों, त्योहारों और पारिवारिक समारोहों से जोड़ा जाता है. माता-पिता इसे बेटियों के लिए संजोते हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में सौंपते हैं, जिससे इसका भावनात्मक महत्व भी गहरा है.

Q 5- ज्वेलरी के लिए सोना खरीदने और निवेश के लिए सोना खरीदने में क्या अंतर है?

ज्वेलरी के लिए सोना भावनात्मक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कारणों से खरीदा जाता है, जबकि निवेश के लिए सोना मुख्यतः रिटर्न और संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है. निवेशक कीमतों पर नज़र रखते हैं और सही समय पर खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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