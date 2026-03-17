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ईरान ने दो भारतीय जहाज़ को होर्मुज़ से किस वजह से गुजरने दिया, PM मोदी और MEA जयशंकर नहीं, इन्हें दिया श्रेय | VIDEO
ईरानी अधिकारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दो भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत का फैसला भारत की मानवता वादी जनता के कारण लिया गया है, जिन्होंने युद्ध और बच्चों पर बमबारी के खिलाफ आवाज उठाई और ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई.
इजरायल-अमेरिका की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले की निंदा देशभर में की गई. हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. भारतीयों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों की आलोचना भी हुई. यूपी के संभल में पुलिस द्वारा विरोध करने वालों पर लगाम कसे जाने तक की बात कही गई. लेकिन जनता के प्रदर्शन का असर ईरानी अधिकारियों पर सकारात्मक रूप से पड़ा. भारत समेत पूरी दुनिया के देश ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से प्रभावित हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही वह जगह है, जिसे बंद करके ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है. लेकिन इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दो भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल चुकी. ईरानी प्रतिनिधि ने बताया है कि भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत किस वजह से मिली. सुनिए भारत में ईरानी राजदूत अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने क्या बताया. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में भारत में रह रहे ईरानी राजदूत अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने उन वजहों को स्पष्ट किया है, जिस वजह से दो भारतीय जहाज़ को होर्मुज़ से गुजरने दिया.
सुनिए वीडियो-
BREAKING
ईरान ने दो भारतीय जहाज़ को होर्मुज़ से गुजरने दिया।
लेकिन श्रेय किसे मिला?
न मोदी।
न जयशंकर।
ईरानी प्रतिनिधि के मुताबिक वजह है भारतीय जनता, जिसने युद्ध और बच्चों पर बमबारी के खिलाफ आवाज़ उठाई और ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई।
यह है असली ताकत भारतीय जनता की। pic.twitter.com/9lM53NtkNi
— Adv. Vijay Singh (@VijaySingh_law) March 15, 2026
क्या भारत के लिए कोई खास रियायत देंगे ? सवाल के जवाब में ईरानी प्रतिनिधि ने कहा, हमने देखा कि ज़्यादातर भारतीयों ने हमारा साथ दिया. अमेरिका के युद्ध की निंदा की, मासूम बच्चों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाई. इसीलिए हमने ईरान को बताया जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया, उन्हें गैस की सख्त ज़रूरत है. फिर सरकार ने तुरंत अनुमति दे दी. सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता की सहानुभूति और समर्थन की वजह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज़ों को गुजरने की इजाजत दी!” ईरानी प्रतिनिधि ने सिर्फ भारत की जनता और उनकी भावनाओं को क्रेडिट दिया.
अब्दुल मजीद हकीम के जवाब से साफ जाहिर हो रहा है कि ये फैसला किसी कूटनीति के कारण नहीं, ईरानियों के प्रति सहानुभूती दिखाने वाले भारतीयों के नरम दिल की वजह से ये फैसला लिया गया है.
जानिए क्या था सरकार का रुख
PM का ट्वीट- मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की. तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की.भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल एवं ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद एवं कूटनीति का आग्रह किया.
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