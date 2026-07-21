CJP से बातचीत के लिए आखिर जेपी नड्डा ही क्यों? सरकार ने 'ट्रबलशूटर' पर ऐसे जताया भरोसा

दिल्ली में जारी CJP आंदोलन के बीच सरकार ने बातचीत की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका अनुभव इस भूमिका के लिए सटीक था.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 21, 2026, 12:59 PM IST
CJP से बातचीत के लिए आखिर जेपी नड्डा ही क्यों? सरकार ने 'ट्रबलशूटर' पर ऐसे जताया भरोसा
  • जेपी नड्डा को शांत और सहमति बनाने वाले नेता के रूप में देखा जाता है.
  • उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुंच उन्हें प्रभावशाली वार्ताकार बनाती है.
  • वरिष्ठ राजनीतिक अनुभव के कारण सरकार ने उन्हें बातचीत का चेहरा बनाया.
  • किसान आंदोलन समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर संवाद का अनुभव उनके पक्ष में माना जा रहा है.

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार सोमवार (20 जुलाई) को औपचारिक बातचीत का रास्ता चुना. इसके लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे किया गया. सवाल उठने लगा कि सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री होने के बावजूद बातचीत की जिम्मेदारी नड्डा को ही क्यों दी गई. इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं.

4 बड़े रणनीतिक कारण

  • सबसे पहली वजह उनकी संवाद की शैली मानी जाती है. जेपी नड्डा को भाजपा में ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो टकराव की बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं. उनका शांत स्वभाव और अलग-अलग पक्षों की बात सुनने का तरीका उन्हें संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का भरोसेमंद चेहरा बनाता है. यही कारण है कि CJP प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने उनकी मांगों को सीधे खारिज करने के बजाय सरकार के सामने रखने का भरोसा दिया.
  • दूसरी बड़ी वजह टॉप लीडरशिप तक उनकी सीधी पहुंच है. बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होने के कारण उनकी बात सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है. ऐसे में प्रदर्शनकारियों को भी ये भरोसा रहता है कि उनकी बात केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फैसला लेने वाले स्तर तक पहुंचेगी.
  • तीसरा कारण उनकी राजनीतिक साख और अनुभव है. सालों तक संगठन में काम करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के कारण जेपी नड्डा की पहचान एक अनुभवी नेता के रूप में है. किसी बड़े आंदोलन के बीच सरकार अगर किसी वरिष्ठ चेहरे को बातचीत के लिए आगे करती है तो इससे ये संदेश भी जाता है कि सरकार मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.
  • चौथा कारण उनका आंदोलनों से जुड़े संवाद का अनुभव है. किसान आंदोलन जैसे संवेदनशील मामलों के दौरान भी जेपी नड्डा सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच संवाद बनाए रखने में सक्रिय रहे थे. राजनीतिक रूप से संवेदनशील परिस्थितियों में बातचीत और संदेश प्रबंधन का उनका अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है.

CJP को नहीं मिला ठोस आश्वासन

हालांकि, CJP नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, लेकिन सरकार की ओर से यह पहली औपचारिक पहल मानी जा रही है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आगे और दौर की बातचीत होती है या आंदोलन पहले की तरह जारी रहता है. फिलहाल इतना तय है कि सरकार ने शुरुआती संवाद के लिए ऐसा चेहरा चुना है, जो संगठन, सरकार और राजनीतिक रणनीति तीनों स्तरों पर प्रभाव रखता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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