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जस्टिस यशवंत वर्मा क्यों दिया इस्तीफा, किस मामले में चलने वाला था महाभियोग? जानें राष्ट्रपति को भेजे चिट्ठी में क्या कुछ लिखा
Justice Yashwant Varma resignation: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने जजशिप से इस्तीफा दे दिया है. सरकारी रेसिडेंशियल हाउस पर कैश बरामद होने के बाद से ही जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे की मांग की जा रही थी. वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...
Justice Yashwant Verma resignation: आजादी के बाद से लेकर अभी तक लोकसभा में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग पास नहीं हुआ है. जस्टिस यशवंत वर्मा भी इसके अपवाद नहीं होंगे. लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए कमेटी बनने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है. बता दें कि ये मामला उनके ऑफिशियल सरकारी आवास पर कैश बरामद होने से जुड़ा है. आइये जानते हैं पूरा मामला…
जस्टिस यशवंत वर्मा ने प्रेसिडेंट को भेजा इस्तीफा
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है. पिछले साल उनके सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी (Unaccounted Cash) मिलने के बाद से ही वे विवादों के घेरे में थे. यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनके खिलाफ जांच की आंच बहुत तेज हो गई थी. लोकसभी स्पीकर ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने से पहले 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी.
प्रेसिडेंट को भेजे चिट्ठी में जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा कि मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन वजहों के चलते बोझिल नहीं करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह चिट्ठी सौंपने के लिए विवश किया. मैं अत्यंत पीड़ा के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पद से अपना इस्तीफा सौंपता हूं. इस पद पर रहकर लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही.
लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया
लोकसभा के 146 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) का प्रस्ताव पेश किया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए जज (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया था. बता दें कि भारत में किसी जज को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है.
जांच समिति में कौन-कौन है शामिल?
लोकसभा स्पीकर की इस तीन सदस्यीय जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वासुदेव आचार्य शामिल थे. ये कमेटी जस्टिस वर्मा के खिलाफ मिले कैश के आरोपों की गहराई से जांच करती, उससे पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया.
क्य कहता है भारत का संविधान?
संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत किसी जज को केवल भ्रष्टाचार या कार्य करने की अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है. इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है. जस्टिस वर्मा के मामले में यह संख्या 146 तक पहुंच चुकी थी, जो यह दिखाता है कि यह मामला कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी काफी गंभीर हो चुका था.
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