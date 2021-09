Kanhaiya Kumar Joins Congress: JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mewani) मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. कन्हैया (Kanhaiya Kumar) और जिग्नेश ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मौजूदगी में कांग्रेस (Congress) का ‘हाथ’ थामा है. इस दौरान कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की वजह भी बताई.Also Read - क्या BJP में शामिल होंगे अमरिंदर? दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम ने खुद ही कर दिया साफ; बताई आने की असली वजह

पार्टी में शामिल होने के बाद कन्हैया ने कहा, 'शहीदे आजम भगत सिंह को हम नमन करते हैं. मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है. सूचना क्रांति के इस युग में सभी को पहले से ही बहुत कुछ मालूम होता है.'

I am joining Congress because it's not just a party, it's an idea. It's country's oldest and most democratic party, and I am emphasising on 'democratic'…Not just me many think that country can't survive without Congress…: Ex- CPI leader Kanhaiya Kumar after joining Congress pic.twitter.com/gepPryBGBN

— ANI (@ANI) September 28, 2021