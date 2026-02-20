Hindi India Hindi

Why Muslims Divided In Shia And Sunni What Their Beliefs Why Namaz Adhan And Fasting Are Different

मुसलमानों का ख़ुदा एक, क़ुरान एक, पैग़म्बर एक | नमाज़, अज़ान और रोज़े का टाइम अलग, क्यों शिया-सुन्नी में बंटे ?

शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, मानते हैं पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर थे, इस्लाम के उसूलों रोज़ाना नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, हज, ज़कात (गरीबों को दान देना) को मानते हैं. लेकिन फिर भी अलग क्यों हैं जानिए.

जानिए शिया सुन्नी बनने की जड़ क्या है

दुनियाभर में करीब 2 बिलियन मुसलमान हैं और इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है. पूरी दुनिया में करीब 57 मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं. विश्वभर में मुस्लिम आबादी में सुन्नी समुदाय बहुसंख्यक हैं. शिया मुसलमानों की संख्या 15-20% है. पूरी दुनिया के मुसलमान का एक ही खुदा है जो निराकार है. सभी अल्लाह के आखिरी रसूल पैगंबर मुहम्मद को ही मानते हैं. सभी काबा में हज करने जाते हैं, सभी एक कुरान को पढ़ते हैं. लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का मुसलमान मोटे तौर पर दो बड़ा समुदायों सुन्नी और शिया में बंटा है. ये कौन होते हैं, दोनों कैसे बंटे, दोनों की ओर से अदा किए जाने वाले मजहबी फर्ज में क्या फर्क होता है. इस बारे में डिटेल में समझते हैं. मुसलमानों का शिया सुन्नी में बंटने का आधार पैगंबर मुहम्मद की ओर से उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद शुरू हुआ.

सुन्नी- सुन्नी शब्द ‘अहल अल-सुन्ना’ वाक्यांश से लिया गया है, जिसका अर्थ है परंपरा के लोग. सुन्नी वे कहलाए जिन्होंने खलीफा को अपना नेता चुना और खिलाफत के पक्ष में रहे.

सुन्नी शब्द ‘अहल अल-सुन्ना’ वाक्यांश से लिया गया है, जिसका अर्थ है परंपरा के लोग. सुन्नी वे कहलाए जिन्होंने खलीफा को अपना नेता चुना और खिलाफत के पक्ष में रहे. शिया- शिया शब्द ‘शियात अली आंदोलन’ से आया है, जिसका अर्थ है अली का दल. शिया वे कहलाए जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली को इस्लाम का नेता और मोहम्मद का उत्तराधिकारी माना.

पैगंबर मुहम्मद की ओर से उत्तराधिकारी की घोषणा, बंटे मुसलमान

10 हिजरी को पैग़म्बर ने आखिरी हज किया था. हज के बाद फ़रिश्ते जिबरईल पैगंबर मुहम्मद के पास कुरआन के पांचवे सूरे ‘मायदा’ की 67वीं आयत लेकर पहुंचे. आयत उतरने के बाद पैगंबर ने हाजियों को ग़दीर-ए-ख़ुम पर रुकने का आदेश दिया. वो आयत थी- ‘या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम् तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिन अन्नास’. जिसके मायने हैं- ऐ रसूल उस संदेश को पहुंचा दीजिये जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाज़िल हो चुका है.

पैग़म्बर ने सभी हाजियों को ग़दीर-ए-ख़ुम पर रुकने के लिए कहा. आदेश के बाद क़ाफ़िले में आगे चल रहे लोग रुक गये. पीछे रहने वालों का मैदान में पहुंचने का इंतज़ार किया गया. गर्मी का मौसम और ज़ोहर (ढलती दोपहर) का वक़्त था. पैगंबर ने ऊंटों के कजावों को जमा कर ऊंचा मिम्बर बनाया. उसपर खड़े हुए और 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी (19 मार्च 633 ईसवी) को ग़दीर-ए-ख़ुम के मैदान में खुत्बे में पैगंबर ने अपने दामाद अली को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति का ऐलान करते हुए कहा, मन कुन्तो मौलाहो फ़हाज़ा अलीयुन मौलाह. यानि जिस जिसका मैं मौला, उस उसके अली मौला. इसी वाकये के बाद मुसलमान दो समुदायों में बंटते चले गए.

शिया समुदाय 18 ज़िलहिज्ज को ईद-ए-ग़दीर के रूप में मनाता है. शियाओं ने पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बाद अली को पहला इमाम माना.

सुन्नी समुदाय ने किसे अपना नेता माना

सुन्नी समुदाय ने पैगंबर के करीबी सहाबियों (साथी) में से ही खलीफा चुने.

अबू बकर को इस्लाम का पहला खलीफा चुना. अबू बकर ने अपनी मृत्यु से पहले उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सहाबियों ने इस पर सहमति जताई. उमर ने अपनी मृत्यु से पहले एक छह सदस्यीय शूरा कमिटी बनाई, इस कमिटी ने उस्मान को चुना. ये तीनों खलीफा पैगंबर के सबसे करीबी सहाबी थे, यह चुनाव वंशानुगत नहीं था. फिर इसी कड़ी नें चौथा खलीफा पैगंबर के दामाद अली को माना. लेकिन शियाओं ने पहले पहले तीन को मान्यता नहीं दी, वे मानते हैं इन तीनों के दौर में कुरआन और सुन्नत के अनुसार शासन नहीं हुआ.

खलीफाओं की खिलाफत को फॉलो करने वाले मुसलमान और इमामत को फॉलो करने वाले मुसलमानों की नमाज़ का तरीका, अज़ान के शब्द और रोज़ा खोलने के टाइम में भी फर्क है. शिया इमाम अली और अहल-ए-बैत की हदीसों पर ज़ोर देते हैं.

शिया सुन्नी मुसलमानों की नमाज़, अज़ान और रोज़े का टाइम अलग क्यों है

नमाज़ के समय में मुख्य फर्क मग़रिब और इशा (रात की नमाज) के समय में होता है. सुन्नी मग़रिब का समय सूरज पूरी तरह डूबने (sunset) के तुरंत बाद मानते हैं (कुछ मिनट की सावधानी के साथ). शिया मग़रिब का समय तब मानते हैं जब पूर्वी आकाश में लालिमा पूरी तरह गायब हो जाए. इससे नमाज के समय में 10-15 मिनट का फर्क हो जाता है.

शिया अक्सर ज़ुहर + अस्र और मग़रिब + इशा को जोड़कर पढ़ते हैं, यानी पढ़ते 5 ही नमाज़ें हैं लेकिन 3 समयों में.

सुन्नी आमतौर पर 5 अलग-अलग समयों में पढ़ते हैं (सफर में जोड़कर पढ़ते हैं).

अज़ान में अंतर

शिया अज़ान में अतिरिक्त लाइन- “अश्हदु अन्न अलीय्यन वलियुल्लाह” (मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह के वली हैं) और “हय्या अला ख़ैरिल अमल” (सबसे बेहतर काम की तरफ आओ) को शामिल करते हैं.

सुन्नी अज़ान में ये लाइनें नहीं होतीं. सुबह की अज़ान में सुन्नी कहते हैं “अस-सलातु ख़ैरुन मिन अन-नौम” (नमाज़ सोने से बेहतर है).

रोज़े के समय में अंतर (Roza Iftar/Sehri)

सुन्नी सूरज डूबते ही इफ्तार करते हैं और फिर मग़रिब पढ़ते हैं. शिया पहले मग़रिब पढ़ते हैं (जो उनके अनुसार बाद में शुरू होती है), फिर इफ्तार करते हैं. इसलिए शिया 10-15 मिनट (कभी 20-30 मिनट तक) बाद इफ्तार करते हैं.

सहरी (Sehri)

शिया फज्र से पहले 10 मिनट पहले खाना बंद कर देते हैं (कुछ जगहों पर फर्क). कुल मिलाकर शिया का रोज़ा सुन्नी से थोड़ा लंबा (20-30 मिनट) हो सकता है.

दोनों ही समुदाय इस्लाम के मूल स्तंभों (पांच वक्त नमाज़, रोज़ा) को मानते हैं. ये मतभेद सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन दोनों समुदाय एक ही अल्लाह, एक ही पैगंबर और एक ही कुरआन को मानते हैं.

