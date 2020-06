नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्र और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) को नोटिस जारी किया. याचिका में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल बीमा का विस्तार करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को निर्देश देने की मांग की गई थी. Also Read - सुप्रीम कोर्ट के कमेंट पर जेपी नड्डा ने साफ किया स्टैंड, कहा- आरक्षण का समर्थन करती है बीजेपी

जस्टिस आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए. पीठ ने केंद्र और इरडा से याचिका में उठाये गए बिन्दुओं पर जवाब मांगा है. Also Read - शवों के बीच रहने को मजबूर कोरोना के मरीज, दिल्‍ली के ''हालात भयावह'': सुप्रीम कोर्ट

यह याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने दायर की है. गौरव बंसल ने खुद ही बहस करते हुए पीठ से कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कानून, 2017 की धारा 21(4) में प्रावधान है कि बीमा पालिसी में मानसिक रोग शामिल किया जाएगा,लेकिन अभी तक इरडा के लाल फीताशाही रवैये की वजह से इस प्रावधान पर अमल नहीं हुआ है. Also Read - लॉकडाउन में श्रमिकों को वेतन नहीं देने वाली कंपनियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कार्रवाई न करे सरकार

बंसल ने कहा कि इरडा मानसिक स्वास्थ्य कानून, 2017 की धारा 21(4) पर अमल करने के लिए बीमा कंपनियों को नहीं कह रहा है और इस वजह से मानसिक रोग से जूझ रहे व्यक्त्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Supreme Court issues notice to the Union of India and Insurance Regulatory and Development Authority after hearing a PIL by lawyer, Gaurav Kumar Bansal, seeking appropriate directions to all insurance companies to extend medical insurance for treatment of mental illness patients pic.twitter.com/7oFUCrsgUP

— ANI (@ANI) June 16, 2020