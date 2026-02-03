  • Hindi
  • India Hindi
  • Why Opposition Parties Protesting Against India Us Trade Deal Conflict Farmers Impact

भारत-US ट्रेड डील को किसान विरोधी क्यों बता रहा विपक्ष? जानिए क्यों मचा है सियासी घमासान

भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है. जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में कटौती कर द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है.

Published date india.com Published: February 3, 2026 1:52 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
भारत-US ट्रेड डील को किसान विरोधी क्यों बता रहा विपक्ष? जानिए क्यों मचा है सियासी घमासान

India US Deal Protest: हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील यानी व्यापारिक समझौता हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद इस डील का ऐलान किया गया.

इस समझौते के तहत अमेरिका, भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा. हालांकि, इस खबर के आते ही देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है. जहां सरकार इसे बड़ा अवसर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे किसानों के लिए खतरा मान रहा है.

अखिलेश यादव का कड़ा विरोध

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस समझौते को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलना देश की 70% आबादी के साथ धोखा है, जो खेती पर निर्भर है.

सपा चीफ के मुख्य तर्क

विदेशी सामान आने से बिचौलियों और मुनाफाखोरों का एक नया वर्ग तैयार होगा, जिससे खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं. साथ ही  अखिलेश का आरोप है कि किसानों की आय कम हो जाएगी, जिससे वे कर्ज में डूबकर अपनी जमीनें बड़े कॉरपोरेट्स को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी हमेशा से विदेशी ताकतों के लिए एजेंट की तरह काम करती आई है और यह डील इसी का हिस्सा है.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस ने भी इस डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि कृषि जैसे संवेदनशील सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना कोई मामूली बात नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरी डील का मसौदा जनता के सामने रखा जाए ताकि पता चल सके कि परदे के पीछे क्या शर्तें तय हुई हैं.

चावल व्यापारियों के लिए खुशखबरी

विपक्ष के विरोध के उलट, भारतीय चावल निर्यातकों ने इस डील का स्वागत किया है. उनका मानना है कि अमेरिका द्वारा टैक्स कम करने से भारतीय चावल अब थाईलैंड और पाकिस्तान के चावल को कड़ी टक्कर दे पाएगा. टैक्स के 50% से घटकर 18% पर आने से भारतीय व्यापारियों को अमेरिकी बाजार में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सरकार का पक्ष

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस डील का बचाव करते हुए कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है. उनके अनुसार, यह समझौता छोटे उद्योगों और कुशल कारीगरों के लिए नए दरवाजे खोलेगा. इससे डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया को वैश्विक पहचान मिलेगी. भारतीय सामान अब अमेरिका के बड़े बाजार में आसानी से और सस्ते दाम पर बिक सकेंगे.

अमेरिका का अपना हित

अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुकी रॉलिंस के बयान से साफ है कि यह डील अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी थी. 2024 में अमेरिका को भारत के साथ कृषि व्यापार में 1.3 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ था. अमेरिका चाहता है कि उसकी खेती के उत्पाद भारत की विशाल आबादी तक पहुxचें ताकि उनके ग्रामीण इलाकों में खुशहाली आए.

इस ट्रेड डील के दो पहलू नजर आ रहे हैं. एक तरफ एक्सपोर्टर्स और उद्योग जगत इसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर मान रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, विपक्ष को डर है कि अमेरिका के सस्ते कृषि उत्पाद भारतीय किसानों की कमर तोड़ देंगे. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या यह समझौता वाकई मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा या भारतीय किसानों की चुनौतियों को और बढ़ा देगा.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.