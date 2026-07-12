मुर्गी के अंडे चुराने वाला 'चिकन स्नेक' आखिर कितना खतरनाक है रैट स्नेक? सबकुछ जान लो आज

मुर्गी के अंडे खाने की वजह से रैट स्नेक को कई जगह 'चिकन स्नेक' कहा जाता है. लेकिन क्या यह सच में इंसानों के लिए खतरनाक होता है? जानिए इस गैर-जहरीले सांप का पूरा सच, इसकी आदतें, खाने-पीने का तरीका और क्यों इसे किसानों का दोस्त भी माना जाता है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीक के रूप में किया गया है. (Photo/AI)

अगर आपने कभी गांव या खेतों के आसपास लंबा काला या भूरा सांप देखा हो, तो हो सकता है वह रैट स्नेक यानी चूहा खाने वाला सांप रहा हो. कई जगह इसे ‘चिकन स्नेक’ भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कभी-कभी मुर्गी के अंडे खा लेता है. इसी वजह से लोग इसे बेहद खतरनाक समझ लेते हैं. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. रैट स्नेक दुनिया के कई देशों में पाया जाने वाला एक गैर-जहरीला सांप है. ये इंसानों पर जहर से हमला नहीं करता. अपने शिकार को पकड़ने के लिए यह डसने के बजाय अपने शरीर से लपेट लेता है और दबाकर मारता है. इसके बाद पूरे शिकार को निगल जाता है. इसका पसंदीदा खाना चूहे, गिलहरी, छिपकली, मेंढक, छोटी मछलियां और पक्षियों के अंडे होते हैं.

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कितना खतरनाक है ये सांप

इसे ‘चिकन स्नेक’ नाम मिलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यह कभी-कभी मुर्गी के बाड़े में घुसकर अंडे खा लेता है. हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता. इसका मुख्य भोजन चूहे और दूसरे छोटे जीव ही होते हैं. यही कारण है कि किसान इसे खेतों का दोस्त भी मानते हैं, क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या कम करने में मदद करता है. रैट स्नेक की एक और खास बात यह है कि यह जमीन पर तेजी से रेंग सकता है, पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर पानी में भी तैर लेता है. यानी यह हर तरह के माहौल में खुद को ढाल लेता है. इसी वजह से यह जंगल, खेत, गांव और शहरों के आसपास भी दिखाई दे जाता है.

जहरीला नहीं होता ये सांप

अगर इसे खतरा महसूस होता है तो यह अक्सर हमला करने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश करता है. कई बार यह अपनी पूंछ को तेजी से हिलाकर रैटलस्नेक जैसा दिखने की कोशिश करता है, ताकि सामने वाला डरकर दूर भाग जाए. कुछ प्रजातियां बदबूदार तरल भी छोड़ती हैं, जिससे शिकारी उनसे दूर रहें. यह इसकी सुरक्षा का तरीका है, न कि हमला. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको रैट स्नेक दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसे छेड़ने की कोशिश न करें. बिना वजह किसी भी सांप को मारना सही नहीं है. रैट स्नेक पर्यावरण का अहम हिस्सा है और चूहों जैसे कीटों की संख्या नियंत्रित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है.

यानी ‘चिकन स्नेक’ नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है. ये सांप मुर्गी के कुछ अंडे जरूर खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए जहरीला नहीं माना जाता. सही जानकारी ही सांपों से जुड़ी गलतफहमियों को दूर कर सकती है.