शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया, छगन भुजबल ने बताई ये वजह

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने आज शनिवार को दिल्ली में अपनी पार्टी (NCP) की 25वीं स्थापना दिवस पर अपनी बेटी व लोकसभा MP सुप्रिया सुले (Supriya Sule) और प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित दिया तो तुरंत ही सियासी जगत में सवाल किए जाने लगे कि पवार ने ऐसा क्यों किया. इस सवाल के जवाब देने सामने आए पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल.

पूर्व डिप्टी सीएम भुजबल ने कहा, उन्हें इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ताकि चुनाव का काम और राज्यसभा और लोकसभा का काम बांटा जा सके. चुनाव नजदीक होने के कारण उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह 2024 के लोकसभा चुनाव के काम को संभालने के लिए है.