सोनम वांगचुक ने बताया- क्यों तोड़ दिया अपना अनशन? सरकार से किन-किन मांगों पर बनी सहमति! VIDEO में बताई एक-एक बात

नीट परीक्षा (NEET) लीक मामले पर बीते 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात अपना अनशन खत्म कर दिया. सरकार से कई अहम आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 24, 2026, 9:00 AM IST
Sonam Wangchuk
गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक @IANS
  • सोनम वांगचुक की मांगों पर केंद्र सरकार ने दिया लिखित आश्वासन
  • संसद में फेल होती परीक्षा व्यवस्था पर होगी चर्चा, बनेगा सख्त कानून
  • NEET परीक्ष लीक के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा
  • शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं पर दर्ज नहीं होंगे केस

नीट परीक्षा (NEET) लीक मामले पर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का हल निकलता दिख रहा है. गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी रात केंद्र सरकार ने एक साथ कोई मोर्चों पर छात्रों की समस्याओं का हल निकालने का संदेस दिया, जिसके बाद इस आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद जगी है.

आज CJP के प्रतिनिधियों से बात करेगी सरकार

सरकार ने एक ओर इम मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बैठक का निमंत्रण दिया, दूसरी ओर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म करा दिया. सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने से पहले सरकार के सामने कई प्रमुख मांगें रखी थीं,जिन्हें सरकार ने मान लिया है. बीते 26 दिनों से अनशन पर बैठे वांगचुक सरकार से अपनी मांगों के लिखित आश्वासन के बाद यह अनशन खत्म करने पर राजी हुए. उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों से जूस पीकर इसे खत्म किया.

और पढ़ें: सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन | PM मोदी के ऐलान पर CJP का पलटवार, कहा- 'धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, यही सबसे सख्त कार्रवाई'

वांगचुक ने वीडियो जारी कर बताई एक-एक बात

वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की वजह भी बताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने समर्थकों और छात्रों को यह जानकारी दी है कि आखिर वह यह अनशन तोड़ने पर क्यों राजी हुए. उन्होंने कहा कि सरकार और सांसदों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे फेल होती परीक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पर भारतीय संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं. इसके अलावा सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह NEET पेपर लीक के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देगी और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होंगे.

यूट्यूब पर सोनम वांगचुक का पूरा वीडियो

संसद में इस गंभीर विषय पर होगी चर्चा

वांगचुक ने इन मुद्दों को अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट किया है, जिसमें विस्तार से इन विषयों को उन्होंने बताया है. उन्होंने बताया कि करीब 65 सांसदों की ओर से उन्हें यह आश्वासन मिला है. साथ ही सरकार की ओर से आए मंत्रियों की ओर से भी यह आश्वासन मिला है. वांगचुक ने बताया कि उन्हें सरकार से लिखित आश्वासन मिला है. इसके साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा द्वारा पड़े जा रहे लिखित आश्वासन का क्लिप इस वीडियो में शेयर किया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.