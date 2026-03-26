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Why Strait Of Malacca Considered China Greatest Vulnerability India Strategic Leverage Like Iran Hormuz Blockade

जैसे ईरान के कंट्रोल में है होर्मुज, वैसे भारत के हाथ में है मलक्का की गर्दन! जानिए चीन को क्यों इस बात से लगता है डर

भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप के निकट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है. यह हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

The Strait of Malacca and China’s Greatest Fear: बीते कुछ दिनों से जिस एक शब्द का जिक्र बार-बार हो रहा है, वो है- ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’. दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद अहम ये गलियारा ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है. इस संकरे रास्ते से ही खाड़ी देशों और ईरान का तेल-गैस दुनिया भर में पहुंचता है. अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने ये समुद्री रास्ता ब्लॉक कर दिया है. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ में आए अवरोध से दुनिया कराह रही है. लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट ऐसा इकलौता समुद्री रास्ता नहीं है. भारत के दक्षिण में भी एक ऐसा संकरा समुद्री गलियारा है जिसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की हालत खराब हो सकती है.

चीन का मलक्का डिलेमा

भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप के निकट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है. यह हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है. इस संकरे रास्ते की लगभग 900 किमी है और सबसे संकीर्ण स्थान पर चौड़ाई मात्र 2.8 किमी है. ये रास्ता चीन के व्यापार की जीवन रेखा है. लेकिन, इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना का दबदबा है. चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा मलक्का जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भर है. यहां मजबूत होना भारत को रणनीतिक लाभ देता है.

साल 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने अपने देश की इस कमजोरी को ‘मलक्का डिलेमा’ नाम दिया था. चीन के राष्ट्रपति ने तब स्वीकार किया था कि उसके पास अपने तेल और गैस के टैंकरों को लाने के लिए मलक्का जलडमरूमध्य के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं. चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है. यह अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल और गैस आयात करता है जो मलक्का जलडमरूमध्य से होकर ही चीन तक पहुंचता है. यदि इस रास्ते पर भी वैसा ही संकट आया जैसा अभी होर्मुज पर है तो चीन की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है.

चीन का सबसे बड़ा डर क्या है?

भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. चीन की सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उसने भारत के साथ युद्ध किया तो मलक्का जलडमरूमध्य का संकीर्ण मार्ग आसानी से इंडियन नेवी ब्लॉक कर देगी. चीन की नौसेना इस क्षेत्र में पर्याप्त मजबूत नहीं है. चीन इस कमजोरी को कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ते विकसित कर रहा है. पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट विकसित किया है जहां से सड़क के रास्ते सामान चीन में ले जाने की योजना है. लेकिन ये रास्ता अभी मलक्का का पूर्ण विकल्प नहीं हैं.

पूरी दुनिया के लिए जरूरी है मलक्का

मलक्का स्ट्रेट सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है. दुनिया के 25-40% समुद्री व्यापार का हिस्सा मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. प्रतिवर्ष 60,000 से अधिक जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं. ये भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड जैसे एशियाई देशों को जोड़ता है. यह यूरोप-अफ्रीका से एशिया तक का सबसे छोटा मार्ग है. इस अहम रास्ते के आस-पास भारतीय नौसेना की पकड़ बेहद मजबूत है. 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारतीय नौसेना ने मलक्का में युद्धपोत तैनात कर चीन को संदेश भी दे दिया था.

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