Why The Entire Earth Does Not Face Drought At Once Iit Gandhinagar Study Explained

पूरी दुनिया में एक साथ क्यों नहीं पड़ता है सूखा, आईआईटी की स्टडी में सामने आई सच्चाई

Climate Change Study: आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन पर की गई स्टडी में एक अनोखी बात सामने आई है. इसमें बताया गया है कि धरती पर एक साथ सूखा क्यों नहीं पड़ता और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

Climate Change Impact: हम सभी जानते हैं कि अगर धरती पर प्रकृति है, तभी इंसानों का अच्छे से जीवन संभव है. हालांकि, दुनिया के सिर्फ गिने-चुने देश ही प्रकृति का ठीक से ध्यान रख रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसी तरह जारी रहता है, तो दुनिया के वे इलाके जहां सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है, वहां पानी की बेहद कमी होगी, जिसकी वजह से वे जमीनें धीर-धीरे बंजर हो सकती हैं. अगर भविष्य में ऐसा हुआ, तो दुनिया में अनाज की भारी कमी देखने को मिल सकती है. इसी को लेकर भारत की एक आईआईटी स्टडी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

पूरी धरती पर एक साथ सूखा क्यों नहीं पड़ता?

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, भारत के आईआईटी गांधीनगर के डॉ. उदित भाटिया के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने साल 1901 से 2020 के जलवायु डेटा की जांच की. उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों पर सूखा पड़ता है, इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर नहीं होता है. आमतौर पर सूखा धरती के लगभग 1.8 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत हिस्से को ही प्रभावित करता हैं.

आखिर ऐसा क्यों होता है?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें समंदर का तापमान एक अहम भूमिका निभाता है, जिसे अल नीनो और ला नीना कहा जाता है. इसकी वजह एक जगह पर हमेशा सूखे की स्थिति नहीं रहती. जैसे कि अल नीनो के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में खूब सूखा पड़ता है, जबकि ला नीना के समय सूखे का असर कम देखने को मिलता है.

इसे रिसर्च से जुड़े एक शोधकर्ता का कहना है कि, समंदर की लहरे और तापमान प्रकृति में संतुलनबनाए रखते हैं. जब दुनिया के एक कोने में सूखा पड़ता है, तो दूसरी जगह पर बारिश जैसे हालात बन जाते हैं. यही वजह है कि दुनिया में एक साथ सूखा नहीं पड़ता है.

दुनिया में कहां पड़ सकता है सूखा?

इस स्टडी में बताया गया है कि दुनिया की कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां अक्सर सूखे की मार एक साथ देखने को मिलती है. इनमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका कुछ इलाके शामिल हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि सूखे की सबसे बड़ी वजह कम बारिश होना है. हालांकि अब तेजी से बढ़ता तापमान भी एक नया खतरा बन रहा है, क्योंकि इससे जमीन जल्दी सूख जाती है. उनका यह भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसे इलाकों कम बारिश सूखे सबसे बड़ा कारण है, जबकि यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में तापमान का असर सबसे ज्यादा देखा जाता है.

