कर्नाटक में राजनीतिक उठा पटक क्यों, Siddaramaiah को क्यों देना पड़ रहा इस्तीफा? जानिये क्या है वजह

Siddaramaiah Resign: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने ऐलान किया है कि वे इस्तीफा देने वाले है. संभावना जताई जा रही है कि डी के शिव कुमार (D K Shivakumar) कर्नाटक के अगले सीएम बन सकते हैं. आइये जानते हैं कि तीन साल पहले एक बैठक के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सिद्धारमैया अब इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, डीके शिवकुमार खेमे के सूत्र बताते हैं कि 18 मई 2023 को कांग्रेस नेतृत्व ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ एक बैठक हुई थी. यह बैठक 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के पांच दिन बाद हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटें जीतते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया था. इस मीटिंग में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच ढाई-ढाई साल वाली डील हुई थी.
शिवकुमार और सिद्धारमैया की बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश शामिल थे. बैठक में अंत में तय हुआ कि दोनों सिद्धारमैया औऱ डीके ढाई ढाई साल सीएम रहेंगे.
सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार ने शुरुआती ढाई साल सीएम बनाए जाने की मांग की थी लेकिन वरिष्ठ होने का हवाला देकर सिद्धारमैया ने इनकार कर दिया. फिर फैसला हुआ कि सेकेंड हाफ में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री रहेंगे. इस डील के तहत 2023 में डीके शिवकुमार डिप्टी बनने के लिए राजी हुए.
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