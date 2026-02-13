Hindi India Hindi

Why This Defeated Candidate Asking Voters To Return Election Gifts Afet Telangana Municipal Election Results

चुनाव हारते ही बदला नेताजी का रंग, वोटरों से क्यों मांग रहे प्रेशर कुकर और कैश? क्या है पूरा मामला

Telangana Municipal Election Result: दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव से अपने पक्ष में वोट करने के लिए कई चीजें बांटी थी. चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

फोटो जेनरिक है और AI से बनाई गई है.

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर अश्वराओपेटा म्युनिसिपैलिटी (Aswaraopeta Municipality) में सड़क के बीचों-बीच कई कुकर रखे हैं. कुछ लोग वहां प्रोटेस्ट करते भी दिख रहे हैं. इससे इलाके में बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन का भी पता चलता है. अश्वराओपेटा म्युनिसिपैलिटी (Aswaraopeta Municipality Result) के 10वें वार्ड में एक कांग्रेस कैंडिडेट ने कथित तौर पर वोटर्स को बांटे गए कैश और प्रेशर कुकर वापस करने की मांग की है. उसका दावा है कि हाल के चुनावों में उन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया.

सड़कों पर कुकर रखकर प्रदर्शन

इसके बाद गुस्साए लोगों ने बांटे गए कुकर सड़क के बीच में रखकर प्रोटेस्ट किया. वार्ड के लोगों के मुताबिक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट ने कथित तौर पर पोलिंग से पहले पैसे और घरेलू सामान बांटे थे, जिनमें प्रेशर कुकर भी शामिल थे. हालांकि, चुनाव के नतीजों में पार्टी के वार्ड में जीत न पाने के बाद कैंडिडेट ने कथित तौर पर बेनिफिशियरी से सामान वापस करने की मांग शुरू कर दी.

‘क्यों हो रही हमारी बेज्जती?

प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए कई वोटर्स ने पूछा, ‘हमने कभी पैसे या कुकर नहीं मांगे. अब हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है?’ लोगों ने कहा कि उन्हें इस मांग से बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने कैंडिडेट पर उन्हें डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया. जैसे ही प्रोटेस्ट की खबर फैली पुलिस अधिकारी मामले को बढ़ने से रोकने के लिए मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने भीड़ को हटाने और शांति बहाल करने के लिए कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया, हालांकि किसी बड़ी झड़प की खबर नहीं है. पुलिस ने कहा कि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है और नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.

गुस्से में इलाके के लोग

वार्ड के सदस्यों ने इसे दबाव डालने वाली चाल बताया और गुस्सा जाहिर किया. एक प्रोटेस्टर ने पूछा, ‘अगर उन्होंने कैंपेन के दौरान अपनी मर्जी से कुछ दिया था तो अब वे उसे वापस कैसे मांग सकते हैं?’ उन्होंने यह भी कहा कि वोटरों को बिना किसी डर के अपनी मर्जी से कैंडिडेट चुनने का अधिकार है. पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि हाल के सालों में राज्य के कई हिस्सों में चुनावों के दौरान कैश-फॉर-वोट और सामान बांटने के आरोप सामने आए हैं.

‘अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं’

स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज की गई है या नहीं. इस बीच, 10वें वार्ड के निवासियों का कहना है कि वे इसे अपनी इज्जत का अपमान बताते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहेंगे. इस घटना से यह बात सामने आई कि चल रहे म्युनिसिपल चुनावों के दौरान नेताओं और उम्मीदवारों ने एक बार फिर चुनावी नैतिकता का उल्लंघन किया.

पुलिस ने क्या कहा?

इससे पहले, कैंपेन और वोटिंग के दौरान तेलंगाना पुलिस ने पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन के लिए बड़ी मात्रा में सामान ज़ब्त किया और कई केस दर्ज किए. पुलिस डायरेक्टर जनरल शिवधर रेड्डी के मुताबिक, अधिकारियों ने कुल 3.09 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है. इनमें 1.29 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का कैश, 1.21 करोड़ रुपये की शराब, 15.7 लाख रुपये के ड्रग्स, 28.69 लाख रुपये के कीमती मेटल और 13 लाख रुपये के मुफ्त सामान शामिल हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी कुल 142 FIR भी दर्ज की गई हैं. इसके अलावा, चुनाव से जुड़े अलग-अलग उल्लंघनों के संबंध में 988 FIR दर्ज की गईं.

Add India.com as a Preferred Source