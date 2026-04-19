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क्यों बार-बार टल रहा UP पंचायत चुनाव? मई-जून में इलेक्शन होगा या नहीं, जानें हर सवाल का जवाब
UP Panchayat election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की डेट 22 अप्रैल से बढकर 10 जून के पास पहुंच चुकी है. समय से यूपी पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित है. आइये जानते हैं, किन-किन वजहों से यूपी पंचायत चुनाव की डेट बार-बार आगे बढ़ रही है...
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की डेट को 22 अप्रैल से बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है. हालांकि, यूपी पंचायत इलेक्शन की डेट लगातार बढ़ाए जाने की कई वजह हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का रिजर्व सीटों की सूची का नहीं तैयार किया जाना, नए वोटर लिस्ट का तैयार ना होना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में समय पर चुनाव पर चुनाव कराने की मांग वाली याचिका का लंबित होना भी शामिल है. आइये जानते हैं कि इन मामलों की कार्रवाई कहां तक बढ़ी है…
वोटर लिस्ट का बढ़ता इंतजार
यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख को बढ़ाकर 10 जून कर दिया है. इससे पहले 22 अप्रैल की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन अब कंप्यूटरीकरण और नामों के रिपीटीशन को हटाने के लिए अधिक समय लिया जा रहा है.
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जुड़ेंगे 40 लाख नए मतदाता
इस बार की मतदाता सूची में भारी बदलाव देखने को मिले. रिपोर्ट की मानें तो पिछले चुनाव के मुकाबले 40 लाख से अधिक नए नाम जुड़े हैं. करीब 12.69 करोड़ वोटरों वाली इस सूची पर बड़ी संख्या में आपत्तियां भी दर्ज कराई गईं, जिनके निस्तारण में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. बता दें कि ये पांचवीं बार है जब वोटर लिस्ट की समयसीमा को आगे बढ़ाया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग वाली याचिका अभी भी अटकी हुई है. याचिका में दलील दी गई है कि अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना असंवैधानिक है. वहीं, कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम का स्टेटस मांगा है, जिससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट
चुनाव टलने की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) का गठन न हो पाना भी माना जा रहा है. रिजर्व सीटों की घोषणा के लिए इस कमीशन की जिलावार सुनवाई और रिपोर्ट अनिवार्य होती है. जब तक ओबीसी कमीशन अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तब तक सीटों का फाइनल आरक्षण तय होना मुश्किल है. बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरे होने में भी कई महीनों का समय लग सकता है.
चुनाव की तारीख में देरी
यूपी पंचायत चुनाव की डेट में हो रहे देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव की तारीखों का अंतिम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को करना है. यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के मुताबिक, सरकार आयोग की सलाह से अधिसूचना जारी करती है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब मई-जून में चुनाव होना लगभग असंभव लग रहा है और मामला आगे खिसकता नजर आ रहा है.
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