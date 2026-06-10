EXPLAINED: मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द से किस तरह बदला राज्यसभा का गणित, समझिए कांग्रेस को कितना नुकसान, BJP को कितना फायदा?

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है. एक नोटिस की वजह से राज्यसभा उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हुआ है. मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली राजनीति है. मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ, बीजेपी को क्या फायदा होगा, मध्यप्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं. राज्यसभा उम्मीदवार के नॉमिनेशन रद्द से सरकार के वजूद पर क्या असर पड़ता है, मीनाक्षी नटराजन का कांग्रेस से कितना पुराना रिश्ता है, जानिए मीनाक्षी,उनकी इस घटना और इससे होने वाले असर के बारे में सबकुछ.
सबसे पहले समझिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के पीछे की वजह- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन चुनाव हलफनामे (Affidavit) में एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने (Concealing Information) के आरोप में रद्द किया गया है. BJP के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और उनके वकीलों ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना (हैदराबाद) की एक अदालत में एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जानबूझकर छिपाई. निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) ने इस शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. उनके द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट न होने पर, निर्वाचन अधिकारी ने “महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और गलत हलफनामा देने” के आधार पर उनका नामांकन खारिज कर दिया.
मध्यप्रदेश के हिस्से में 11 राज्यसभा सीटें हैं. इन 11 सदस्यों का चुनाव मध्यप्रदेश विधानसभा के 230 निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है. राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. इनमें से एक तिहाई (1/3) सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए चुनाव कराए जाते हैं.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से कांग्रेस को मध्यप्रदेश में बिना चुनाव लड़े राज्यसभा की एक निश्चित सीट का भारी नुकसान हुआ है. इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार महेश केवट अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. इससे भाजपा को एकतरफा फायदा हुआ है. इस निरस्तीकरण के बाद भाजपा अब मध्यप्रदेश की सभी तीनों राज्यसभा सीटों पर कब्जा कर चुकी है. इससे उच्च सदन (राज्यसभा) में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व और कमजोर होगा.
भारत में दो स्तरों पर सरकार बनती है- केंद्र सरकार (देश की सरकार) और राज्य सरकारें. इनके लिए दो मुख्य चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव. विधानसभा से विधायक (MLA), लोकसभा से सांसद (MP) 5 साल के लिए चुने जाते हैं. पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं. हर राज्य में अपनी-अपनी विधानसभा सीटें होती हैं. दोनों को राज्य की जनता सीधे वोट देकर विधायक चुनती है. संसदीय प्रणाली में लोकसभा संसद का निचला सदन है. राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है. अब समझिए इन चुने हुए लोगों से सरकार कैसे बनती है?
केंद्र में सरकार के लिए लोकसभा चुनाव के बाद सभी सांसदों की गिनती होती है.जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत (272+ सांसद) होते हैं, वह सरकार बनाने का दावा करता है.राष्ट्रपति सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं.प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनते हैं (ज्यादातर लोकसभा से, कुछ राज्यसभा से भी हो सकते हैं).यह केंद्र सरकार या यूनियन सरकार कहलाती है.
राज्य में सरकार विधानसभा चुनाव के बाद बनती है. जिस पार्टी/गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत होता है.राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं. मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं.
राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन (Upper House) है. इसे स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता. हर 2 साल में एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं. सदस्यों की संख्या 245 है जिसमें से 233 चुने हुए + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं.
राज्यसभा के सदस्यों को सीधे जनता नहीं, राज्यों की विधानसभाएं (MLAs) वोट देकर राज्यसभा सांसद चुनती हैं. यह अप्रत्यक्ष चुनाव है. ये लोग पास विधेयक (बिल) पास करने में मदद करता है.राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है.कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा से चुने जाते हैं.
मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी का बेहद करीबी नेता माना जाता है. मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की लगभग 30 साल पुरानी सदस्य हैं और उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद व करीबी ‘कोर ग्रुप’ (Inner Circle) के सदस्यों में गिना जाता है. मीनाक्षी ने 1990 के दशक के मध्य में मध्यप्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. छात्र विंग की कमान , मध्यप्रदेश में यूथ कांग्रेस की कमान संभालनी, 2009 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की मंदसौर सीट कांग्रेस पिछले 6 बार से लगातार हार रही थी, इसपर 2009 में इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी. इसी 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 5 करोड़ रुपये का फंड दिया था, जिसमें से चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपये पार्टी को वापस कर दिए थे.राजनीतिक गलियारों में उनकी इस सादगी और कट्टर ईमानदारी की कहानी मशहूर है. चुनावी हार-जीत से अलग राहुल गांधी ने उन्हें हमेशा संगठनात्मक भूमिकाओं में आगे रखा. फरवरी 2025 में पार्टी ने उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का प्रभारी (In-charge) जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी. जून 2026 के राज्यसभा चुनावों के लिए मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को ही टिकट दिया गया था.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीटों का गणित पूरी तरह बदल गया और यह त्रिकोणीय मुकाबला एकतरफा में तब्दील हो गया. पहले कांग्रेस एक सीट आसानी से जीतती दिख रही थी, अब भाजपा ने राज्य की तीनों सीटों पर निर्विरोध कब्जा कर लिया है.
मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है. भाजपा के पास 164 विधायक हैं. 58 × 2 = 116 वोट से भाजपा अपने दो उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को आसानी से जिता सकती थी. दो सीटों के बाद भी भाजपा के पास 48 अतिरिक्त वोट बच रहे थे. कांग्रेस के पास 62 विधायक (बागी को छोड़कर), कांग्रेस अपनी एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को 58 वोट देकर आसानी से जीत रही थी. मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने से चुनावी मैदान का पूरा समीकरण खत्म हो गया. 48 वोटों के दम पर अचानक मैदान में उतरे भाजपा के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने ही सीट जीत ली.
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