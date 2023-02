पवन खेड़ा पर किस वजह से हुई कार्रवाई? जानें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या दिया था बयान | देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर ‘विवादित टिप्पणी’ को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को असम पुलिसb ने दिल्ली आकर नाटकीय ठंग से गिरफ्तार किया. खेड़ा को रायपुर जा रहे विमान से उतारने के बाद गिरफ्तार किया गया. हालांकि खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई. पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है. इसके साथ-साथ न्यायालय ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने को लेकर असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से भी जवाब मांगा है. न्यायालय ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं.

पवन खेड़ा (Pawan Khera Video) ने हाल में गौतम अडाणी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाले व्यापारिक समूह से जुड़े विवाद को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री को ‘नरेंद्र गौतमदास मोदी’ कहकर संबोधित किया था. खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा था कि नाम ‘दामोदरदास’ है लेकिन काम ‘गौतमदास’ है. BJP ने उन पर प्रधानमंत्री और उनके दिवंगत पिता का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ है. दामोदरदास, नरेंद्र मोदी के पिता थे. देश के कई हिस्सों में अपने साथ पिता का नाम भी लिखना एक आम प्रचलन है.