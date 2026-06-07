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क्यों स्थगित की गई माता वैष्‍णो की यात्रा? जानें अब कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

Mata Vaishno Devi Yatra: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 7, 2026, 7:12 AM IST
क्यों स्थगित की गई माता वैष्‍णो की यात्रा? जानें अब कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
7 जून से दोबारा वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. (photo credit IANS, for representation only)

Mata Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने ये जानकारी दी है. साथ ही सूचना दी गई है कि गर्मियों की छुट्टियों और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं. भारी भीड़ के चलते यात्रियों को असुविधा हो सकती है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा मार्ग पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रा स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा है.

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प्रशासन के अनुसार यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा मार्ग पर व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. गर्मियों की छुट्टियों और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं.बीते कुछ दिनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक दर्ज की गई है, जिससे यात्रा मार्ग और भवन क्षेत्र में दबाव बढ़ गया है.

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दोबारा कब शुरू की जाएगी यात्री

श्राइन बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर 7 जून को दोबारा खोले जाएंगे. अंतिम निर्णय निर्णय भीड़ की स्थिति और सुरक्षा आकलन के आधार पर लिया जाएगा. नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के मार्ग की स्थिति को नियंत्रित करने और पहले से वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाने के लिए नए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है. यह रोक अस्थाई है.

बड़ी बातें

  • यात्रा के रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद किए गए हैं
  • बिना पंजीकरण यात्रा की अनुमति नहीं है
  • 7 जून से दोबारा शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन

अपडेट लेकर ही यात्री दर्शन के लिए निकलें

श्राइन बोर्ड प्रशासन ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले और दर्शन को इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर जांच लें. बिना जानकारी के कटरा पहुंचने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों बढ़े यात्री

गर्मियों की छुट्टियों और लंबे सप्ताहांत के दौरान माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में खासी बढ़ोत्‍तरी वृद्धि देखी जाती है. हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों के वक्त ऐसी ही भारी भीड़ होती है.

अफवाहों पर ध्यान न दें यात्री

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल श्राइन बोर्ड और प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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