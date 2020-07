नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशवासियों से संबोधित करते हुए कहा- आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है. आज ‘कारगिल विजय दिवस’ है. 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था. कारगिल का युद्ध जिन परिस्‍थतियों में हुआ था, वो, भारत कभी नहीं भूल सकता. पाकिस्‍तान ने बड़े-बड़े मनसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्‍यान भटकाने को लेकर दुस्‍साहस किया था. भारत तब पाकिस्‍तान से अच्‍छे संबंधों के प्रयास था, लेकिन कहा जाता है न – बयरू अकारण सब कहू सों, जो कर हित अनहित ताहू सो. यानि, दुष्‍ट का स्‍वभाव ही होता है, हर किसी से बिना वजह दुश्‍मनी करना. Also Read - यूपी की जेल में फैला कोरोना वायरस, बलिया में 228 लोग Covid 19 संक्रमित

पीएम ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं-ऊचें पहाडों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौंसले और सच्ची वीरता की हुई. पीएम ने कहा, साथियो, उस समय, मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला, वो दिन, मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है.

पीएम ने कहा, मेरा, देश के नौजवानों से आग्रह है, कि आज दिन-भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर-माताओं के त्याग के बारे में, एक-दूसरे को बताएं, share करें.

