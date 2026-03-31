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HC का बड़ा फैसला, पति के बाद ससुर से भी खर्च मांग सकती हैं बहू, लेकिन माननी होगी ये शर्त
इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले में विधवा महिलाओं को ससुर से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार मिला है. आइए जानते हैं भरण-पोषण कानून 1956 की क्या शर्तें हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो हिंदू विधवा महिलाओं को राहत देगा. कोर्ट ने कहा अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है. कोर्ट ने कहा कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी यह जिम्मेदारी कानूनी रूप से जारी रहती है.
पति की मृत्यु के बाद भी जारी रहेंगी जिम्मेदारी
जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि पति का अपनी पत्नी के प्रति भरण-पोषण का दायित्व एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है. यह बात कई मामलों में देखी गई है, जहां पत्नी ने अलग रहने या अन्य परिस्थितियों में भरण-पोषण की मांग की है. कोर्ट के अनुसार, यह जिम्मेदारी पति की मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी संपत्ति या परिवार के जरिए आगे भी जारी रहती है. इसी आधार पर विधवा को अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार मिलता है.
कानून क्या कहता है?
हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे किसी एक कानून का उल्लेख नहीं किया. लेकिन हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 और 21 का हवाला दिया गया. इन धाराओं के तहत एक विधवा बहू को अपने ससुर से भरण-पोषण मांगने का अधिकार मिलता है, लेकिन यह अधिकार कुछ शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है. यानी यह कोई सामान्य या हर स्थिति में लागू होने वाला नियम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ही लागू होता है.
ससुर से भरण-पोषण मांगने पर माननी होंगी शर्तें
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विधवा महिला तभी ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है, जब वह खुद अपनी आय या संपत्ति से अपना खर्च चलाने में असमर्थ हो. इसके अलावा, अगर उसे अपने पति की संपत्ति, माता-पिता या बच्चों से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है, तो पहले वही विकल्प अपनाने होंगे. ससुर से भरण-पोषण तभी मांगा जा सकता है, जब ये सभी स्रोत खत्म हो जाएं. साथ ही, यह जिम्मेदारी तभी लागू होगी जब ससुर के पास पर्याप्त संपत्ति या साधन मौजूद हों.
दोबारा शादी करने पर भी बात कही
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विधवा महिला दोबारा शादी कर लेती है, तो ससुर की तरफ से भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. इसके अलावा, अगर ससुर के पास ऐसी संपत्ति नहीं है जिससे वह भुगतान कर सके, तो उस पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती. यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि कानून समाज में कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है.
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