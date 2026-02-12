  • Hindi
  • India Hindi
  • Widow Pension Fraud Woman Lists Living Husband As Dead Draws Pension

जिंदा पति को कागजों में 'मृत' बताकर 10 साल से ले रही थी विधवा पेंशन! मेंटेनेंस भी वसूल रही पत्नी, जानें पूरा मामला

Widow Pension Fraud: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसे सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करवा दिया और 2014 से विधवा पेंशन ले रही है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 9:43 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
जिंदा पति को कागजों में 'मृत' बताकर 10 साल से ले रही थी विधवा पेंशन! मेंटेनेंस भी वसूल रही पत्नी, जानें पूरा मामला

Widow Pension Fraud Case: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति, चंद्रावली पटेल, पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और हाथ में तख्ती लेकर अपनी पहचान साबित करने की कोशिश कर रहा है. इस तख्ती पर लिखा है ‘सर, मैं जिंदा हूं.’

मामला बैढ़न जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले करसोसा गांव का है. चंद्रावली पटेल का आरोप है कि उसकी पत्नी अजोरिया पटेल ने उसे सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करवा दिया. इसके बाद से वह 2014 से लगातार विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है. हैरानी की बात यह है कि जबकि पति जीवित है और खुद को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दिखाया गया है.

धोखाधड़ी की शिकायत

चंद्रावली पटेल के अनुसार, उसने इस कथित धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम और स्थानीय थाने में की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. प्रशासन की चुप्पी से निराश होकर उसने सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. वह गांव और सरकारी कार्यालयों के बाहर तख्ती लेकर खड़ा होता है और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता है.

इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ है. जिस महिला ने अपने पति को मृत घोषित करवा कर विधवा पेंशन ली, वही महिला अदालत के आदेश के अनुसार अपने पति से हर महीने 5,000 रुपये का मेंटेनेंस भी प्राप्त कर रही है. दरअसल, साल 2014 में पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद चंद्रावली को जेल भी जाना पड़ा. साल 2018 में कोर्ट ने मेंटेनेंस की राशि तय की, जिसे वह आज भी नियमित रूप से अदा कर रहा है.

इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर बिना सत्यापन के किसी व्यक्ति को मृत कैसे घोषित कर दिया गया? क्या सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ या अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है? मामला उजागर होने के बाद सिंगरौली जिला पंचायत के CEO जगदीश कुमार गोमे ने जनपद पंचायत बैढ़न के सीईओ से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका इसमें रही और गलत तथ्यों के आधार पर लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये मामला न केवल एक व्यक्ति की पहचान और सम्मान का प्रश्न है, बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी रिकॉर्ड के दुरुपयोग और सिस्टम की बड़ी चूक का उदाहरण बन सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.