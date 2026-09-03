पत्नी वोडाफोन वाला कुत्ता नहीं, जो हर वक्त फॉलो करे... पारिवारिक विवाद पर हाईकोर्ट ने पति को लगाई फटकार

मामला करीब तीन दशक पुरानी शादी से जुड़ा था. दंपति के 4 बच्चे हैं. दोनों पिछले करीब 16 साल से अलग रह रहे थे. पति की उम्र सुनवाई के समय 67 साल थी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/wife-cannot-be-expected-to-follow-husband-wherever-he-goes-like-vodaphone-pug-says-madras-high-court-8516325/ Copy

कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी को 7 लाख रुपये गुजारा भत्ता दे.

मद्रास हाईकोर्ट ने वैवाहिक रिश्ते को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. अदालत न कहा कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हर जगह अपने पति के पीछे-पीछे उसी तरह चले, जैसे वोडाफोन के पुराने एड में पग कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता था. कोर्ट ने कहा कि नौकरी या दूसरी परिस्थितियों के कारण पति-पत्नी का अलग-अलग शहरों में रहना हमेशा वैवाहिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता.

लीगल वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की डिवीजन बेंच ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान ये बातें कही. कोर्ट ने शिवगंगा फैमिली कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया.

फैमिली कोर्ट ने क्या कहा था?

मामला करीब तीन दशक पुरानी शादी से जुड़ा था. दंपति के 4 बच्चे हैं. दोनों पिछले करीब 16 साल से अलग रह रहे थे. पति की उम्र सुनवाई के समय 67 साल थी. पति ने पत्नी पर शादी से इतर संबंध होने का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था. हालांकि, फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट का कहना था कि पति खुद अपनी पत्नी को छोड़कर नौकरी के लिए मुंबई चला गया था. ऐसे में वह अपने ही गलत आचरण का फायदा उठाकर तलाक नहीं मांग सकता. फैमिली कोर्ट ने यहां तक कहा था कि यौन इच्छाओं पर काबू पाना किसी व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल होता है. पति का यह कर्तव्य है कि वह जहां भी जाए, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाए.

हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी को हर जगह साथ ले जाना संभव नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट की इस सोच से असहमति जताई. बेंच ने कहा कि हर परिस्थिति में पति-पत्नी का साथ रहना व्यावहारिक नहीं होता. कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पति सेना में है, तो उसके लिए आर्मी बैरक में पत्नी के साथ अलग वैवाहिक घर बसाना संभव नहीं हो सकता. इसी तरह पत्नी खुद भी नौकरी कर सकती है. अपने करियर या अन्य जिम्मेदारियों के चलते किसी दूसरे स्थान पर रह सकती है.

इसी संदर्भ में कोर्ट ने वोडाफोन के चर्चित विज्ञापन में दिखने वाले पग का उदाहरण दिया. अदालत ने कहा कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हमेशा पति के साथ रहे.

पति का अफेयर वाला आरोप भी कोर्ट ने नहीं माना

हाईकोर्ट ने पति के विवाहेतर संबंध के आरोप को भी स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी के कथित संबंध की बात कही गई थी, उसे मामले में पक्षकार ही नहीं बनाया गया था. कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में व्यभिचार यानी एडल्टरी का आरोप लगाया जाता है, तो कथित प्रेमी/साथी को भी पक्षकार बनाया जाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर यह आरोप टिक नहीं सकता.

आखिरकार कोर्ट ने दे दिया तलाक

कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही. बेंच ने माना कि दोनों के बीच काफी कड़वाहट है. रिश्ते में वापसी की कोई संभावना नहीं है. इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी को खत्म करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी.

हालांकि, कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी को 7 लाख रुपये गुजारा भत्ता दे. जब यह रकम फैमिली कोर्ट में जमा करा दी जाएगी, तब तलाक का प्रोसेस शुरू होगा.