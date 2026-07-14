सिया से भी खौफनाक... सुनिता ने पति के किए 3 टुकड़े, ऑटोवाले के प्यार में थी पागल, ऐसे 1 साल तक छिपाया राज

केतन की हत्यारन सिया को अभी देश भूला नहीं था कि अब सुनिता की कहानी ने सभी को सन्न कर दिया है. दरअसल, सुनिता नाम की एक महिला ने एक ऑटोवाले से प्यार के चक्कर में अपने पति के 3 टुकड़े कर डाले.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/wife-chopped-husband-in-three-afair-with-auto-driver-pieces-shocking-case-after-siya-goyal-8473186/ Copy

सांकेतिक तस्वीर.

Crime News: नवी मुंबई से सामने आया एक सनसनीखेज हत्या का मामला लोगों को हैरान कर रहा है. पुलिस के अनुसार, एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद शव के तीन टुकड़े किए गए और सबूत मिटाने की कोशिश की गई. मामला करीब एक साल तक गुमशुदगी की कहानी के पीछे छिपा रहा, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच ने आखिरकार पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस के मुताबित, आरोपी महिला सुनिता अपने पति बलिराम सूर्यनाश कुशवाह और दो बच्चों के साथ ऐरोली के यादव नगर इलाके में रहती थी. इसी दौरान उसकी पहचान घणसोली में रहने वाले ऑटो चालक राहुल दशरथ प्रजापति से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. जांच में सामने आया कि जब बलिराम को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया. पुलिस का आरोप है कि इसके बाद सुनिता और राहुल ने मिलकर बलिराम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पति की लाश के तीन हिस्से किए

जांच एजेंसियों के अनुसार, वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों बच्चों को दो दिनों के लिए उनकी मौसी के घर भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि 9 अगस्त 2025 की रात जब बलिराम घर में सो रहे थे, तभी कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव के तीन हिस्से किए गए. पुलिस के अनुसार, शव के टुकड़ों को अलग-अलग बोरियों और चादर में लपेटकर रात के अंधेरे में ऑटो रिक्शा से ले जाया गया और गवली देव इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया गया.

वारदात के बाद मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक, सुनिता ने कुछ समय बाद अपना पुराना मकान किराए पर दे दिया और बच्चों के साथ कथित प्रेमी के घर रहने लगी. जब बलिराम का भाई कई महीनों बाद गांव से मिलने पहुंचा तो उसे बताया गया कि बलिराम घर छोड़कर चले गए हैं. शुरुआत में उसने इस बात पर भरोसा किया, लेकिन समय बीतने के बाद संदेह गहराने लगा. आखिरकार अप्रैल 2026 में उसने रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में बलिराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

यहीं से पुलिस की जांच ने नया मोड़ लिया। अधिकारियों ने परिवार के लोगों से पूछताछ की, आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए और तकनीकी जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड बदल दिए थे ताकि उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए. हालांकि, यही उनकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई.

कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राहुल अलग-अलग नंबरों का इस्तेमाल करने के बावजूद लगातार केवल सुनिता के संपर्क में था. इसी आधार पर पुलिस का शक गहराया और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.