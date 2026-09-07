श्रद्धा वॉकर जैसा हत्याकांड, बेहद बुरा हुआ रिया का अंजाम... फ्रिज में मिला सिर, जिसे चाहा उस पर शक?

Riya Talukdar Murder Case:असम के गुवाहाटी में एक फ़्लैट में 25 साल की एक शादीशुदा महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. उसका कटा हुआ सिर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ मिला है.

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पुलिस ने अभी तक कथित हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है, (photo credit, IANS)

Riya Talukdar Murder Case: असर के गुवाहाटी में 25 साल की महिला अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई. महिला की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी. पुलिस को इस केस में महिला के पति पर शक है और उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन बाद में उसने खुद की सरेंडर कर दिया.

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की पहचान रिया तालुकदार के तौर पर हुई है और उसका पति रामानुजन गोस्वामी है. 6 सितंबर को, पड़ोसियों की ओर से बदबू आने की शिकायत मिलने पर पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची जहां कुछ महीने पहले शादी करने वाला यह जोड़ा रह रहा था. पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने दो दिनों से उस जोड़े को नहीं देखा था और उनके फोन भी बंद थे.

पुलिस को घर के अंदर क्या मिला ?

पुलिस ने अपार्टमेंट का ताला तोड़ा और महिला का कटा-फटा शव बरामद किया. उसकी उंगलियां भी आधी कटी हुई थीं, शव सड़ने लगा था और उसका सिर गायब था. घर की तलाशी लेने पर पुलिस को महिला का सिर फ्रिज में रखे एक पॉलिथीन बैग में मिला. उसका पति कहीं नहीं मिला. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उसे आखिरी बार शुक्रवार को देखा था. इसके बाद शव और कटे हुए सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पति ने किया सरेंडर

रविवार रात को उसके पति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. जांचकर्ता आरोपी का बयान दर्ज करने और अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों से उसका मिलान करने की कार्रवाई कर करे हैं.

हत्या की वजह क्या है ?

पुलिस ने अभी तक कथित हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है और न ही आरोपी के सरेंडर करने की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी दी है. बता दें कि श्रद्धा वॉकर हत्या कांड 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली में हुआ था. 27 वर्षीय श्रद्धा की उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी थी. उसका शव कई टुकड़ों में कटा फ्रिज में मिला था.